Stand: 07.11.2023 09:02 Uhr Autor Gerd Spiekermann erhält Fritz-Reuter-Literaturpreis

Der auf Plattdeutsch schreibende Autor Gerd Spiekermann wird mit dem diesjährigen Fritz-Reuter-Literaturpreis ausgezeichnet. Das haben die Stadt Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und das dortige Fritz-Reuter-Literaturmuseum mitgeteilt. Spiekermann erhält den Preis für sein Hörbuch "Reeg di nich up!". Er wurde in der niedersächsischen Gemeinde Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch geboren und lebt in Hamburg. Die Ehrung wird traditionell am 7. November, dem Geburtstag des Dichters Fritz Reuter (1810-1874), übergeben, in diesem Jahr zum 25. Mal. | Sendebezug: | 07.11.2023 11:40 | NDR Kultur