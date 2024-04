Stand: 12.04.2024 07:31 Uhr Autor Denuz Utlu erhält Preis der LiteraTour Nord

Fünf Autorinnen und Autoren gehen mit ihren Neuerscheinungen rund vier Monate lang auf Lesereise durch Norddeutschland - am Ende kürt eine Jury aus Veranstaltern und Publikumsvertreterinnen und -vertretern den oder die Beste. Das ist das Konzept der LiteraTour Nord, deren aktuelle Ausgabe am Donnerstag mit der Preisverleihung in Hannover - 15.000 Euro gestiftet von der VGH-Stiftung - an den gebürtigen Hannoveraner Deniz Utlu endete. Die Jury würdigte den Autor für sein bisheriges Werk, insbesondere für seinen zuletzt erschienenen Roman "Vaters Meer". | Sendebezug: | 12.04.2024 06:50 | NDR Kultur