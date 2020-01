Stand: 05.01.2020 13:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ausstellungen in MV: Von Uecker bis Feininger

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern feiern in diesem Jahr diverse Künstlergeburtstage mit Ausstellungen. Gleich zwei nehmen sich den in Mecklenburg-Vorpommern geborenen Günther Uecker vor, der am 13. März 90 Jahre alt wird. Der für seine Nagelreliefs bekannte Uecker stehe unter anderem für eine Verbindung von Heimat und internationaler Bedeutung, die schon bei den Ausstellungen des vergangenen Jahres sehr gut bei den Besuchern angekommen sei, sagte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko Kristin Zinnow, NDR 1 Radio MV. Der runde Geburtstag werde mit einer Ausstellung vom 21. Februar bis zum 30. August und einem Fest am 20. März gefeiert. Außerdem sei eine Ausstellung zu dänischer Malerei aus drei Jahrhunderten geplant.

Kunsthalle Rostock: Ueckers "Hafez-Zyklus" als "museales Meisterwerk"

Die Rostocker Kunsthalle präsentiert einen Uecker-Zyklus aus dem Jahr 2015, der von Begegnungen mit Kultur im Iran inspiriert ist. Der Zyklus umfasst 42 druckgrafische Arbeiten und stelle ein "museales Meisterwerk" dar, so die Kunsthalle. Die Ausstellung des "Hafez-Zyklus" soll vom 22. März bis zum 26. April zu sehen sein.

Ute und Werner Mahler: Stilprägende DDR-Fotografie

Zudem widmet die Kunsthalle dem Fotografenpaar Ute und Werner Mahler eine große Werkschau mit rund 700 Arbeiten. "Es sind zwei herausragende deutsche Fotografen, die zur DDR-Zeit zu den stilprägenden Fotografen des Ostens zählten und heute wie damals ihre humanistische Sicht auf die Welt in unterschiedlichen, intensiven Fotoprojekten realisiert haben", so die Kunsthalle. Zum Jahresabschluss veranstaltet die Rostocker Kunsthalle eine Schau des Leipziger Malers Michael Triegel, der zum Umfeld der "Neuen Leipziger Schule" zählt.

Große Feininger-Ausstellung in Greifswald

Das Pommersche Landesmuseum Greifswald hat eine große Lyonel-Feininger-Ausstellung angekündigt. Anfang April wird die Schau unter dem Titel "Baltic Memories" eröffnet. Bis Juli werden dabei Notizen gezeigt, die Feininger in seinen Sommern an der Ostsee für spätere Werke anfertigte. Im Herbst dieses Jahres soll dann im Pommerschen Landesmuseum die landesgeschichtliche Dauerausstellung vollendet werden. Neu eröffnet werde der Ausstellungsbereich über die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen, hieß es.

