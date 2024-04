Stand: 02.04.2024 14:31 Uhr Ausstellung zu sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderung

Unter dem Titel „Echt mein Recht“ beginnt am Mittwoch (3. April) eine Wanderausstellung zur Aufklärung über sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Nach dem großen Erfolg der Schau im vergangenen Jahr werde auch 2024 ein Halt in Hamburg eingelegt, wie die Elbe-Werkstätten am Dienstag mitteilten. Die Ausstellung ist bis zum 25. April in der HafenCity Universität zu sehen. Die Ausstellung sei für Menschen mit Lernschwierigkeiten vom Petze-Institut für Gewaltprävention aus Kiel entwickelt worden, hieß es. Sie soll über Selbstbestimmung und den Schutz vor sexualisierter Gewalt aufklären. | Sendebezug: | 02.04.2024 13:30 | NDR 90,3