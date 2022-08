Stand: 24.08.2022 07:09 Uhr Ausstellung zu Regisseur Werner Herzog eröffnet in Berlin

Am 5. September wird Werner Herzog 80 Jahre alt. Die Deutsche Kinemathek in Berlin widmet sich in einer neuen Ausstellung ab Mittwochabend am Potsdamer Platz dem deutschen Regisseur und Autor. Er hat auch in Filmen und Serien wie "The Mandalorian" und "The Simpsons" gespielt. Herzog hat Spielfilme wie "Fitzcarraldo" und "Königin der Wüste", aber auch Dokumentarfilme wie "Begegnungen am Ende der Welt" und "Die Höhle der vergessenen Träume" gedreht. Er habe außergewöhnliche Bilder geschaffen, die weit über das hinausgingen, was man im Kino zu sehen gewohnt sei, teilte das Museumsteam vorab mit.