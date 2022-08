Stand: 30.08.2022 13:30 Uhr Ausstellung zu Exil-SchriftstellerInnen im PEN-Zentrum

Das PEN-Zentrum Deutschland zeigt ab Donnerstag eine Ausstellung mit Fotografien von verfolgten Schriftstellern, die in Deutschland im Exil leben. Zu den Fotos etwa von Kholoud Charaf aus Syrien, Stella Nyanzi aus Uganda oder Umar Abdul Nasser aus dem Irak gibt es Texte der Dichter und biografische Informationen. Die Schau "Weil ich beschlossen habe, mich nie bezwingen zu lassen" ist in der PEN-Geschäftsstelle in Darmstadt zu sehen und soll danach auf der Frankfurter Buchmesse gezeigt werden. Bei der Eröffnung lesen einige Autorinnen und Autoren eigene Texte vor.