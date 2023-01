Stand: 10.01.2023 13:06 Uhr Ausstellung zu 500 Jahren Bibeldruck in Hamburg

Eine Ausstellung zur Buchdruckgeschichte und zu 500 Jahren Bibeldruck in Hamburg wird am Dienstag Nachmittagin der Staats- und Universitätsbibliothek eröffnet. Unter dem Titel „De gantze hillige Schrifft“ zeigt die Bibliothek bis zum 26. März wertvolle, besondere und alltägliche Bibeln aus den vergangenen 500 Jahren. In der Ausstellung sind zahlreiche Ausgaben aus den Sondersammlungen und Leihgaben des Deutschen Bibel-Archivs, des Bibliotheks- und Medienzentrums der evangelischen Nordkirche und des Erzbistums Hamburg zu sehen. Auch Künstlerausgaben und aktuelle Kinderbibeln sind ausgestellt | 10.01.2023 12:50 | NDR Kultur