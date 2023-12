Stand: 08.12.2023 12:47 Uhr Ausstellung zu 260 Jahre Erforschung der Antike in Göttingen

Mit der Sonderausstellung "Antike im Blick" gewährt das Archäologische Institut der Universität Göttingen Einblick in seine 260-jährige Sammlungsgeschichte. Der Gelehrte Christian Gottlob Heyne (1729- 812) habe bereits 1763 das erste archäologische Studienobjekt für die Universität erworben, teilte das Institut am Freitag mit. Die Schau soll ab Sonntag (10. Dezember) bis zum 28. April 2024 laufen. In der Ausstellung seien unter anderem ein frisch restaurierter ägyptischer Mumiensarg, griechische Vasen, etruskische Bronzen und Funde aus Heinrich Schliemanns Troja-Grabung zu sehen. Außerdem würden Kopien des Hildesheimer Silberfunds gezeigt.