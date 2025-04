Stand: 17.04.2025 08:28 Uhr Ausstellung zu 200 Jahre Börsenverein des Buchhandels in Leipzig

Zum 200-jährigen Bestehen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zeigt die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig die Ausstellung "Zwischen Zeilen und Zeiten". Sie werde am 24. April eröffnet, heißt es in der Ankündigung. Am 23. April ist der Welttag des Buches. Gezeigt werden Originale aus zwei Jahrhunderten bewegter Buch- und Verlagsgeschichte. Gegründet am 30. April 1825 in Leipzig, ist der Börsenverein heute der älteste noch bestehende Buchhandelsverband Europas. Er vereint nach eigenen Angaben 4.000 Mitglieder aus der Branche - von Verlagen und Buchhandlungen bis zu Antiquariaten und Verlagsvertretungen. | Sendebezug: 17.02.2025 07:30 | NDR Kultur