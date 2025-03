Stand: 06.03.2025 13:00 Uhr Ausstellung zeigt Horst Janssen als "Allesschmecker"

Das Oldenburger Horst-Janssen-Museum zeigt in seinem 25. Jubiläumsjahr die Sonderausstellung "Ich war ein Allesschmecker - Horst Janssen tischt auf". Bis zum 9. Juni gebe die Schau biografische und anekdotenreiche Einblicke in den Alltag des skurrilen Künstlers, sagte Kuratorin Alexandra Hoffmann am Donnerstag. Zu sehen seien Meisterwerke Janssens auf Bierdeckeln und Einkaufzetteln sowie Radierungen und Holzschnitte, die sich um das Essen und Trinken drehen, erläuterte Hoffmann. Mitunter habe er in Bars mit einer Zeichnung auf einer Serviette einen Wodka bezahlt oder mit einer bemalten Tischdecke eine ganze Rechnung in seinem Lieblingslokal. | Sendebezug: 06.03.2025 18:30 | NDR 1 Radio NDS