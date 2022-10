Stand: 06.10.2022 16:30 Uhr Ausstellung zeigt Geschichte der Jüdischen Gemeinde Oldenburg

Die Geschichte der Jüdischen Gemeinde in Oldenburg steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die vom 7. Oktober an in Leer zu sehen ist. Die Schau unter dem Titel "Le Chaim - Auf das Leben" werde bis zum 31. Januar in der Ehemaligen Jüdischen Schule gezeigt, teilte der Landkreis Leer mit. Im Fokus stehe die Entwicklung der Gemeinde nach 1945. Eine Präsentation der wichtigsten in Oldenburg wirkenden Rabbinerpersönlichkeiten seit Beginn des 19. Jahrhunderts ermögliche darüber hinaus, die unterschiedlichen Auslegungen der jüdischen Tradition. | Sendebezug: | 06.10.2022 15:20 | NDR Kultur