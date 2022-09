Stand: 01.09.2022 07:07 Uhr Ausstellung von ukrainische Fotografen zeigen Kriegs-Alltag

Eine Ausstellung mit dem Titel "The new Abnormal" im Phoxxi, dem temporären Haus der Photographie der Deichtorhallen Hamburg, zeigt vom 3. September bis zum 6. November Werke zwölf ukrainischer Fotografinnen und Fotografen. Die Kooperation mit dem Odesa Photo Days Festival will einen Eindruck vom gegenwärtigen Leben im Angesicht des Krieges vermitteln, wie die Deichtorhallen mitteilten. Aufgrund des Krieges musste das internationale Festival für zeitgenössische Fotografie Odesa Photo Days 2022 abgesagt werden.