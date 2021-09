Ausstellung über den Kunsthändler Max Stern öffnet in Düsseldorf Stand: 01.09.2021 16:39 Uhr Die Ausstellung "Entrechtet und beraubt. Der Kunsthändler Max Stern", die sich mit Leben und Wirken des jüdischen Galeristen auseinandersetzt, wird am Donnerstag im Düsseldorfer Stadtmuseum eröffnet. Beitrag anhören 8 Min

Eigentlich hätte es schon im Februar 2018 eine Schau über Max Stern geben sollen - wenn die Stadt sie nicht kurzfristig gestoppt hätte. Der Kulturjournalist Michael Köhler hat die Geschehnisse verfolgt.

Herr Köhler, Oberbürgermeister Stephan Keller von der CDU hat sich jüngst im Namen der Stadt Düsseldorf für die Ereignisse im Jahr 2017 entschuldigt. Bei wem und wofür genau? Das ist ja eine ziemlich komplexe Angelegenheit mit verschiedenen Akteuren.

Michael Köhler: Sie sagen es. Der neue Oberbürgermeister Keller hat sich bei den kanadischen Nachlassverwaltern des Kunsthändlers Max Stern entschuldigt, weil wenige Jahre zuvor sein Vorgänger Thomas Geisel, der einen etwas unorthodoxen, wenn nicht sogar ruppigen kulturpolitischen Stil an den Tag gelegt hat, die Ausstellung abgesagt und die Nachlassverwalter in Kanada quasi ausgeladen hat, die über die eigentliche Expertise verfügen, das sogenannte Max Stern Art Restitution Project. Der aktuelle Oberbürgermeister will den verloren gemachten Boden wieder gutmachen, will einen jahrelangen Streit schlichten, bietet Gespräche an und hat deshalb diese Ausstellung eröffnet.

Womit wurde damals die Absage begründet?

Köhler: Das wurde damit begründet, dass es noch strittige Rechtsfälle gibt. Im Kern ging es um Restitutionsansprüche. Wenn eine solche Ausstellung damals stattgefunden hätte, hätte auch über Rückgabeforderungen reden müssen, also ein ausgewachsenes, ordentliches Symposium. Das hat aber der damalige Oberbürgermeister einseitig abgesagt. Daraufhin waren sowohl die Jüdische Gemeinde Düsseldorf als auch das Art Restitution Project darüber entsetzt, wie das sein kann. Das hat dann Wellen geschlagen, sodass auch die gesamten Provenienzforscher gesagt haben, dass das so nicht gehen kann. Und da will jetzt der neue Oberbürgermeister den Faden wieder aufnehmen und ein bisschen für Besänftigung sorgen.

Weitere Informationen Museumsdetektive - auf den Spuren geraubter Kunst Raubkunst gehört auch im Norden zum Bestand vieler Museen. Woher kommen die Objekte? Wo ist der Besitz von Opfern? mehr

Der letzte Stand der Dinge ist, dass alle drei ursprünglichen Initiatoren der Ausstellung nicht mehr dabei sind: Die Jüdische Gemeinde, das Max Stern Art Restitution Project und die Direktorin des Stadtmuseums Susanne Anna, die damals mit involviert war, wollen mit der Neuauflage der Ausstellung nichts zu tun haben. Oder gibt es da neuere Entwicklungen?

Köhler: Nein, das ist richtig. Es geht ein Graben durch Verwaltung und durch die kulturelle Öffentlichkeit. Man muss vielleicht kurz erklären, warum wir überhaupt darüber reden, denn das ist ja nicht irgendein Kunsthändler gewesen. Max Stern hat 1934 die Kunstsammlung seines Vaters auf der Düsseldorfer Königsallee übernommen, hat alte und neue Meister gesammelt und musste 1937 in einer Zwangsversteigerung sämtliche Werke veräußern. Das sind 228 Positionen, die da versteigert wurden. Wenn man ganz grob 1.000 Reichsmark pro Werk schätzt, dann kommt man auf über eine Viertelmillion Reichsmark. Dieser Erlös ist ihm zwar zugesprochen worden, aber der Großteil musste dann als sogenannte Reichsfluchtsteuer wieder abgeführt werden. Das heißt, wir haben es mit dem Thema Entrechtung, Zwangsversteigerung, Exil und Flucht aus Nazi-Deutschland zu tun. Darum ist das Ganze so brisant. Insgesamt reden wir über rund 400 Werke.

Die Provenienzforschung soll in der Neuauflage der Ausstellung auch eine Rolle spielen. Können Sie etwas über die Inhalte sagen?

Köhler: Das kommt in der Tat ein bisschen kurz. Man hat sich sehr aufs Biografistische zurückgezogen. Man sieht Familienbilder, Briefe, Dokumente und Ähnliches. Was man aber nicht sieht - Max Stern ist erst 1987 in Paris gestorben - sind beispielsweise Film- oder Tondokumente, die es durchaus gibt. Weil man aber nicht mit den Kanadiern oder auch mit Jerusalem zusammengearbeitet hat, fehlt das. Das Ganze ist so ein bisschen lokalhistorisch, lokalpatriotisch - da fehlt einfach das dicke, fette, andere Ende. Das Gute ist, dass Bewegung ins Spiel kommt. Aber insgesamt kommt einem das alles doch etwas beschnitten vor. Und über die Frage der Restitution haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Denn von diesen etwa 400 Werken sind vielleicht fünf Prozent überhaupt wieder zurückgegeben worden. Da forscht man noch nach einer Menge, die noch im Umlauf und in Privatbeständen sind.

Was können wir im Düsseldorfer Stadtmuseum bewundern?

Köhler: Es sind zum Beispiel Selbstbildnisse von Wilhelm von Schadow, viel Familienbiografisches. Es sind Gemälde aus dem 19. Jahrhundert - Max Stern war dafür bekannt, dass er besonders viele davon gesammelt hat, nicht nur die alten Meister, die Niederländer, sondern auch die aus dem 19. Jahrhundert, die man auch mit der Düsseldorfer Akademie und der Malerschule verbindet. Außerdem Briefe, Dokumente, viel sogenannte Bückware - man muss sich über Glasvitrinen herunterbücken. Multimedial ist da im Moment gar nix zu sehen und zu hören, und das ist ein bisschen schade, weil man weiß, dass es Material gibt.

Das Gespräch führte Alexandra Friedrich.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 01.09.2021 | 18:00 Uhr