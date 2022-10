Stand: 26.10.2022 07:37 Uhr Ausstellung über Kolonialismus und Raubbau startet in Oldenburg

"Black Dogs und Red Forests": So heißt die am Mittwoch beginnende Ausstellung im Oldenburger Edith-Russ-Haus. Dort thematisieren die Medienkünstler*innen Carolina Caycedo, Jim Jasper Lumbera, Bojan Mrdenovic, Hira Nabi und Esther Neumann Kolonialismus und Raubbau an der Umwelt. Bis zum 8. Januar sind etwa eine Installation mit überarbeiteten Archivfotos aus der Kolonialzeit der Philippinen zu sehen und eine Vier-Kanal-Videoinstallation, die Erzählungen und Zeugenberichte aus Pakistan zusammenbringt. Sendebezug: | 26.10.2022 09:15 | NDR Kultur