Ausstellung mit Merkel-Porträts zieht viele Besucher an Stand: 05.08.2022 11:31 Uhr Die Braunschweiger Fotoausstellung "Mein Blick" mit Porträts von Angela Merkel wird kurz vor dem Ende als großer Erfolg bewertet. Mehr als 5.500 Besuchende kamen bislang.

"Für den Galeriebetrieb, den die Stadt Braunschweig seit ein paar Jahren etabliert hat, ist diese Ausstellung mit dieser Resonanz einer der bisher größten Erfolge", sagte Kulturdezernentin Anja Hesse am Freitag. Die Werke der bekannten Fotografin Herlinde Koelbl sind noch bis zum Sonntag in der städtischen Galerie Halle 267 in Braunschweig zu sehen. Anfang Juli hatten die Macher entschieden, die Ausstellung aufgrund der großen Nachfrage zu verlängern. Der Eintritt ist frei.

VIDEO: Politiker - Spuren der Macht (23.09.1999) (5 Min)

