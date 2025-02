Ausstellung in Stade beleuchtet Kolonialismus in der Naturforschung

Mit der Ausstellung "Gepflanzt, entwurzelt" präsentieren die Museen Stade erstmals Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojekts, das in Zusammenarbeit mit dem tansanischen National Institute for Medical Research durchgeführt wurde. Das Projekt untersuchte tansanische Kulturgüter, die sich der Botaniker Karl Braun (1870-1935) während seiner Tätigkeit für das Kaiserlich Biologisch-Landwirtschaftliche Institut Amani in der ehemaligen Kolonie "Deutsch-Ostafrika" aneignete. Mit der Ausstellung solle vom 15. Februar an dem deutsch-tansanischen Forschungsteam eine Plattform geboten werden, um Forschungspraktiken von damals und heute vorzustellen und kritisch zu reflektieren.