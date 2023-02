Stand: 27.02.2023 14:24 Uhr Ausstellung in Lübeck: Der Gourmet Günter Grass

Das Lübecker Günter Grass-Haus eröffnet am 1. März seine Sonderausstellung "Grass kocht - Essen im Werk von Günter Grass" in der Kulturwerft Gollan. Der österreichische Fernsehkoch Johann Lafer wird live auf der Bühne einen Butt zubereitet, teilten die Lübecker Museen am Montag mit. Schauspielerin Helene Grass liest dazu passende Texte aus dem Werk ihres Vaters. Abschließend findet ein Gespräch mit dem leitenden Direktor der Lübecker Museen Tilmann von Stockhausen und Francisco Mari von "Brot für die Welt" statt. Die Sonderausstellung wird bis 20. September im Günter Grass-Haus zu sehen sein. Sendungsbezug | 27.02.2023 14:10 | NDR Kultur