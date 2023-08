Stand: 04.08.2023 07:28 Uhr Ausstellung in London: Versteigerung von Freddie Mercurys Nachlass

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert vom 6. bis 8. September über 1.400 Gegenstände des 1991 verstorbenen Queen-Frontmanns. Bis zum 5. September werden diese in der Ausstellung "Freddie Mercury - A World Of His Own" in den Räumen von Sotheby's erstmals öffentlich gezeigt. Zur Auktion werden handgeschriebene Songtexte, Möbelstücke, Gemälde und andere Kunstgegenstände, Geschirr und die extravagante Garderobe des Sängers mit Bühnenoutfits der 70er- und 80er-Jahre präsentiert. Als Höhepunkt der Sammlung gilt ein Stutzflügel, an dem er zahlreiche Songklassiker für seine Band Queen komponiert haben soll. | Sendebezug: | 04.08.2023 07:00 | NDR Kultur