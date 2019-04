Stand: 25.04.2019 16:31 Uhr

Ausstellung in Hamburg zeigt beste Pressefotos 2018 von Kerry Rügemer

Ein zweijähriges Mädchen steht im roten Pulli schluchzend in der Dunkelheit vor einem Auto. Die Beine ihrer Mutter und einer Polizistin sind zu sehen. Dieses Bild von der mexikanisch-amerikanischen Grenze ist das diesjährige Weltpressefoto. Geschossen hat es der US-amerikanische Fotograf John Moore. Zu sehen ist dieses Foto von heute an im Verlagsgebäude von Gruner + Jahr am Baumwall. Dort sind auch die preisgekrönten Arbeiten weiterer 43 Fotografen aus der ganzen Welt ausgestellt.

Ausstellung: Die besten Pressefotos von 2018 NDR//Aktuell - 25.04.2019 16:00 Uhr In Hamburg sind in der Ausstellung "World Press Photo Award" die besten Pressefotos aus dem Jahr 2018 zu sehen. Das Gewinnerbild "Crying Girl on the Border" schoss John Moore.







Gute Pressebilder mit viel Aufwand verbunden

"Ich wollte die Frauen in ihrer Stärke zeigen, wie sie für ihre Rechte kämpfen", sagt die Britin Olivia Harris. "Traditionell wurden Frauen, die abgetrieben haben, meist als schuldige Opfer gezeigt. So wollte ich diese Frauen auf gar keinen Fall zeigen." Olivia Harris ist für ihre Fotoserie 15 Mal nach Irland gereist. Ihr Thema: Demonstrationen und Aktionen rund um die Lockerung eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt. Da stehen sieben schwarz gewandte, gesichtslose Trauergestalten vor einer Kirchenmauer - sie sollen die finstere Behandlung von Frauen in Irland symbolisieren. Für ihre Arbeit hat Harris den ersten Platz in der Kategorie "Fotoserien zu aktuellen Themen" bekommen.

Friedenssymbol: Ehemalige FARC-Kämpferinnen als Schwangere

Deutlich farbenfroher sind die Fotos der Spanierin Catalina Martin-Chico: Eine Frau streckt ihren hochschwangeren Bauch der Kamera förmlich entgegen. Sie sitzt stolz in einem bunt dekorierten Zimmer. Vor drei Jahren löste sich die kolumbianische Guerilla-Organisation FARC nach einem Friedensabkommen mit der Regierung nach 53 Jahren auf. "Ich wollte diesen historischen Moment dokumentieren", sagt Catalina Martin-Chico. "Ich wusste bloß anfangs nicht, wie ich diesen Frieden abbilden kann. Es hört sich blöd an, aber es ist nicht einfach, Frieden zu dokumentieren." Frauen in der FARC durften keine Kinder bekommen. "Viele Frauen wurden dennoch schwanger", erzählt die Fotografin. "Dann mussten sie abtreiben oder ihr Kind weggeben. Das war das Opfer, das die Frauen im Gegensatz zu den Männern bringen mussten."

Seit Ende der FARC brach dort ein wahrer Babyboom aus. Die Fotos der schwangeren oder stillenden Frauen mit beseeltem Gesichtsausdruck sind hochemotional. Als Betrachter spürt man förmlich dieses Glück der Mütter - und diese Bilder erzählen eine aktuelle Geschichte Kolumbiens: Die der Wiedereingliederung ehemaliger Dschungel-Rebellen in ein bürgerliches Leben.

Gang durch die "World Press Photo"-Ausstellung











Viele Frauen unter den Preisträgern in diesem Jahr

Dass in diesem Jahr so viele Frauen Preisträgerinnen sind, freut die Jury, denn insgesamt stammen nur knapp 20 Prozent der eingereichten Fotoarbeiten von Fotografinnen.

Knapp 80.000 Fotos mussten für diesen weltweit größten und bedeutendsten Wettbewerb für Pressefotografie gesichtet werden. Der erste Preis wird mit 10.000 Euro belohnt. "Stern"-Fotochef Andreas Trampe erklärt, ein gutes Pressefoto reduziere komplexe, globale, relevante Ereignisse und Geschichten auf einen kleinen Moment, wobei dieser Moment meist auch noch sehr emotional sei.

So wie die Fotos der Ausstellung: Bilder verletzter Menschen aus dem Jemen, die bandagierten Füße eines Flamingos, Frauen, die im Iran erstmals in ein Fußballstadium dürfen und dort vor lauter Aufregung ohnmächtig werden, aber auch gefühlvolle Portraits und Fotos von Gewalt, Krankheit und Tod. Die alljährliche Ausstellung aktueller Weltbilder ist immer wieder faszinierend, aufwühlend und ergreifend.

Ausstellung in Hamburg zeigt beste Pressefotos 2018 Die Ausstellung der "World Press Photos" bei Gruner + Jahr am Baumwall in Hamburg zeigt preisgekrönte Arbeiten von Fotografen aus aller Welt. Die Schau ist bis zum 19. Mai zu sehen. Öffnungszeiten: Täglich von 10 - 18 Uhr

Mittwochs von 10 - 20 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 25.04.2019 | 19:00 Uhr