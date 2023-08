Stand: 23.08.2023 07:10 Uhr Ausstellung "Viva Frida Kahlo" um zwei Monate verlängert

Die Ausstellung "Viva Frida Kahlo" in Hamburg-Ottensen wird um zwei Monate verlängert: Noch bis zum 22. Oktober, ist die multimediale Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin zu sehen. Frida Kahlo (1907-1954) artikulierte in eindringlichen, kleinformatigen Bildern ihr körperliches und seelisches Leiden und gab ihrer Trauer, aber auch ihrer Lebensfreude Ausdruck. In der Ausstellung werden die Gemälde mit Hochleistungsprojektoren auf bis zu zehn Meter lange und fünf Meter hohe Wände sowie auf den Boden der Ausstellungshalle projiziert. | Sendebezug: | 23.08.2023 06:20 | NDR Kultur