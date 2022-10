Stand: 17.10.2022 12:54 Uhr Ausstellung "Grenzerfahrungen" in Wismarer Kirche

In der St. Nikolai Kirche in Wismar wird vom 20. Oktober bis 18. November die Ausstellung "Grenzerfahrungen - Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet" gezeigt. Der Eintritt ist frei. Pro Asyl, die katholische Friedensbewegung Pax Christi und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) beleuchten mit der Ausstellung die aktuelle Politik der Abschottung an den EU-Außengrenzen, ihre Folgen für Schutzsuchende sowie die Profiteure des Grenzgeschäfts, hieß es. | 17.10.2022 12:50 | NDR Kultur