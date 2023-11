Stand: 06.11.2023 12:25 Uhr Auschwitz-Komitee ehrt Gerhard Richter

Das Internationale Auschwitz Komitee hat den Maler Gerhard Richter geehrt. In seinem Atelier in Köln wurde ihm in der vergangenen Woche eine Skulptur des umgekehrten "B" überreicht, eines Zeichens des Widerstands der Häftlinge im NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Wie das Komitee am Montag mitteilte, wurde dem Künstler auf diese Weise dafür gedankt, dass er die vier Gemälde seines "Birkenau-Zyklus" dem Auschwitz-Komitee dauerhaft zur Ausstellung in Polen überlassen hat. Der 91-jährige Richter bereitet zurzeit mit dem Komitee die Ausstellung seiner Birkenau-Gemälde in einem von ihm selbst entworfenen Museum auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim vor. | Sendebezug: | 06.11.2023 10:25 | NDR Kultur