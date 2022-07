Stand: 11.07.2022 12:51 Uhr Ausblick für das Theater Vorpommern

Im Gegensatz zum Ausrufezeichen des vergangenen Spielzeit-Mottos - "Spielzeit!" - startet das Theater Vorpommern in die kommende Saison 2022/2023 mit einer Frage: "Wie weiter?", teilte das Haus mit. Die Frage stelle sich etwa angesichts von Krieg und Klimawandel, heißt es im Programm. Sie stelle sich aber auch ganz praktisch: Wegen der Sanierung müssten die Theatermacher für mindestens zwei weitere Spielzeiten auf das Große Haus in Greifswald verzichten. "Wir wissen drei Jahre, wir erwarten vier Jahre, aber wir glauben fünf Jahre wird die Sanierung des Theaters in Greifswald in Anspruch nehmen", erklärte Intendant Ralf Dörnen.