Stand: 08.03.2023 15:16 Uhr Aus "Männer" wird "Frauen": Herbert Grönemeyer nimmt Song neu auf

Anlässlich des Weltfrauentages hat Herbert Grönemeyer seinen Song "Männer" für den Radiosender RBB 88.8 neu aufgenommen. Am Mittwochmorgen wurde der Song "Frauen" dort erstmals und exklusiv im Programm gespielt. Den Text verfasst hat RBB-Moderator Philipp Schmid. Darin wurden Zeilen wie "Männer nehm'n in den Arm, Männer geben Geborgenheit" in "Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind" umgedichtet. Der Originalsong erschien 1984 und gilt als Grönemeyers musikalischer Durchbruch. | Sendebezug: | 08.03.2023 15:15 | NDR Kultur