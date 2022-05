Stand: 13.05.2022 14:01 Uhr Aus Gustav wird Goslar - neue Buchstabiertafel veröffentlicht

Buchstabiert wird künftig von A wie Aachen über G wie Goslar bis Z wie Zwickau. Nach intensiven Beratungen hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) in Berlin eine neue Buchstabiertafel veröffentlicht, die fast durchgehend auf Städtenamen zurückgreift. Anstoß für die Neugestaltung war ein Hinweis des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume. In der Zeit des Nationalsozialismus waren alle jüdischen Namen in der Tafel ersetzt worden. So wurde aus N wie Nathan damals N wie Nordpol. In der neuen DIN 5009 für "Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen" heißt es jetzt N wie Nürnberg.