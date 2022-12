Stand: 10.12.2022 09:24 Uhr Auge auf UN: Kunst von Shirin Neshat für Iran-Proteste in New York

Mit einem überdimensionalen Auge in Sichtweite der Vereinten Nationen macht die Künstlerin Shirin Neshat, die zu den bedeutendsten iranischen Künstlerinnen zählt, in New York auf die Proteste im Iran für Demokratie und Frauenrechte aufmerksam. Gemeinsam mit Werken anderer Künstler ist das auf eine Treppe gemalte Auge seit kurzem in einem Park auf der Insel Roosevelt Island zu sehen. Auf der anderen Seite des East River steht gut sichtbar das Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Die Schau "Eyes on Iran" (auf Deutsch etwa: Augen auf den Iran) soll bis Ende 2022 zu sehen sein. | 10.12.2022 06.55 Uhr | NDR Info