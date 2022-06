Auftakt beim Elbjazz 2022: Musik und Publikum bunt gemischt Zwei Jahre Open-Air-Pause hat es für das Elbjazz Festival geben müssen. Doch jetzt klingt das größte Jazz-Live-Ereignis in Hamburg wieder im Hamburger Hafen, in der Hauptkirche St. Katharinen und in der Elbphilharmonie.

von Mischa Kreiskott

"Ich packe meine Sachen und bin raus mein Kind, Thomas D ist auf der Reise und hat Rückenwind." Stimmt, so rappte man in den 90ern! "Heeyy hooo", denkt man unvermeidlich, und erinnert sich auch sachte an die entsprechenden Tanzbewegungen.

Thomas D, der mit den Fantastischen Vier in den 90ern den Deutschrap mit erfunden hat, gehört auch zum Programm dieses Elbjazz Festival Freitags. In seinem Rücken die Hamburger Band "The KBCS", die seine Hits aus dem Fanta-4-Kosmos neu und funky ausdeutet. "Das ist für mich kein Jazz", hört man manche Besucher augenrollend raunen. Sie ziehen weiter. Es gibt ja noch so viel mehr zu sehen.

Keine Musikabenteuer beim Elbjazz 2022

Im dritten Pandemiejahr die Hamburger Elbjazz-Tradition wieder aufleben zu lassen, ist ein Wagnis. Das Musikpublikum verhält sich unvorhersehbar, die Festivalmaschine ist ins stottern geraten. Der Arbeitsmarkt in der Veranstaltungsbranche leer gefegt. Viele Fachkräfte haben sich in der langen Pause in anderen Branchen neu orientiert. Das Veranstalter Duo FKP Scorpio (Hurricane oder Highfield Festival) und die Karsten Jahnke Konzertdirektion (Stadtpark Open Air) macht nur wenig Experimente mit dem Line-up dieses Festivals.

Da rappt ein Künstler wie Thomas D für die 90er-Jahre Sozialisierten, die aus den großen Rockfestivals rausgewachsen sind, da weht die sanfte Brazil-Jazz-Brise von Melody Gardot für Menschen die sagen: "Eigentlich mag ich keinen Jazz, aber ..." und da klingt der blitzsaubere Britsoul von Myles Sanko, den jeder mögen muss, der schon einmal Gregory Porter gehört hat - Hochglanz-Jazz, möglichst konsenzfähig. Neugierige Musikabenteurer wird das nicht wunschlos glücklich machen, dennoch: Das Konzept geht auf.

Mischung beim Elbjazz-Publikum ist umwerfen

Spätestens als die Sonne den Himmel über Blohm und Voss golden färbt, man die leichte Elbbrise im Gesicht spürt und die Industriekulisse der Werft bunt leuchtet, wird klar, dass genau das gefehlt hat in den letzten Jahren: Ein großes gemeinsames Musikerlebnis. 11.000 Besucher sind zum Festivalauftakt in den Hafen gekommen.

Die Mischung des Publikums ist umwerfend: Betagte Jazzkenner in praktischer Übergangsjacke, Kleinkinder mit übergroßen Ohrschützern, Teens in Schlaghosen, die hier wahrscheinlich ihr erstes Festival erleben. "Du musst schreiben wie toll das ist, wir sind mit drei Generationen hier und alle sind glücklich," ruft eine Mutter einem NDR Reporter zu. Ihre 13-jährige Tochter tanzt gerade zum Groove-Jazz von Jazzanova - auch so ein Kollektiv aus den 90ern. Wenn ein vorsichtiges Line-up dieses Erlebnis ermöglicht, hat es sein wichtigstes Ziel erreicht.

Ruhig mehr Mut beim Elbjazz 2023

Auf die Frage was Jazz ist, und was nicht, wird man an diesem Abend wahrscheinlich 11.000 unterschiedliche Antworten bekommen. The Mauskovic Dance Band aus den Niederlanden gehören zu einer Neo-Kraut-Rock-Bewegung, die in der Technokultur groß geworden ist. Keyboarder Simon Oslender hat sich als Mittzwanziger zwei Jazzveteranen als Backingband gesucht, er spielt mit Wolfgang Haffner (Doldingers Passport) und Will Lee (James Brown, George Benson) elektrischen Jazz aus den späten 70ern.

"Fusion" ist inzwischen wieder ziemlich angesagt, gerade bei jungen Menschen. "Post-Genre" nennt man diesen Effekt, der entsteht, wenn eine ganze Generation die Musik der Welt in der Hosentasche mit sich herumträgt. Auch beim Musikstreaming ist "The Medium the Message". Da das Publikum zurückzukommen scheint, kann man sich ja 2023 wieder weiter aus dem Fenster lehnen. Denn egal was Jazz nun auch sein mag: Musik braucht das Entlegene, Schräge, braucht Konfrontation und Experiment.