Auflösung Tag 9: Northeim, die Stadt mit dem Theater der Nacht

"Hier sieht man den Kalander. Oben kommt das Material rein, wird dann nochmal ausgewulstet und läuft hinten als Trägerbahn auf das Tischband zum Aufwickler."



Verstehen Sie, worum es hier geht? Wir auch nicht (so richtig)! Ein schön kniffliger Einstieg also in diese Runde - den unser Reporter vor Ort dadurch provoziert hat, dass er den Mitarbeiter im Northeimer Continental-Werk darum bat, einen Vorgang im Werk möglichst fachgerecht zu beschreiben.



Die Continental-Zweigstelle in Northeim hat 1.900 Mitarbeitern und ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Das Unternehmen stellt hier unter anderem Fördergurte für den Bergbau und die Industrie, technische Stoffe, Membranen sowie Schläuche und Dichtungsteile für die Automobilindustrie her.

Hier entspinnt sich ein kleiner Dialog - der so klingt, als sprächen hier jemand aus der Sesamstraße und die Personalerin eines Theaterbetriebs.



"Was ist das denn jetzt schon wieder?"

"Die Schauspieler sind relativ anspruchslos, kann man sagen, wobei sie doch ab und an Krankenhausaufenthalte zu absolvieren haben und Pflege brauchen."

"Und das bei meinem Rheumatismus!"

"Sie sind eigentlich nicht so kostenintensiv wie in einem Schauspielhaus, aber trotzdem brauchen sie Wartung und Pflege."



Und in der Tat: Die Schauspieler des Theaters der Nacht in Northeim sind günstig in der Haltung, brauchen keine Tarifverträge, aber hin und wieder mal etwas Pflege - denn es sind Puppen und andere Figuren, die hier auf der Bühne stehen.



Allein der Blick auf das Theatergebäude von außen lohnt einen Besuch: Dafür wurde eine Feuerwache aus den 30er-Jahren aufwändig umgestaltet und mit baulichen Spielereien versehen. So streckt sich am höchsten Punkt ein Drachenkopf aus dem roten Ziegeldach.

Ein bisschen Wehmut schwingt mit, wenn unser Tippgeber von früher schwärmt: "Viele Jahre war diese Bühne Heimstätte für ein großes Festival der Volksmusik eines großen norddeutschen Senders. Es sind Künstler aufgetreten wie Joe Cocker. Oder auch Schlagerstars wie Roland Kaiser und eine junge Helene Fischer. Aber auch The Ramones sind aufgetreten. Und die Schürzenjäger, einigen vielleicht auch noch ein Begriff."



Doch niemand braucht zu verzagen - denn auch wenn die Livebranche gerade sehr durch die Pandemie gebeutelt ist, sind zumindest für diesen Sommer wieder Shows geplant auf der Waldbühne in Northeim. So tritt Johannes Oerding zum Beispiel am 24. Juni dort auf.



Überregionale Bekanntheit erreichte die Waldbühne in der Tat mit dem "Festival der Volksmusik". Diese große Schlager-Sause wurde in den 90er-Jahren von NDR 1 Radio Niedersachsen mit Moderator Michael Thürnau auf der Freilichtbühne veranstaltet.