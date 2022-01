Auflösung Tag 8: Hamburg, das Tor zur Welt

Zu Anfang geben sich gleich drei Einwohner der gesuchten Stadt in Norddeutschland Mühe, nicht zu viel zu verraten. Zunächst erzählt ein Mann: "Es kann sein, dass das Haus ein bisschen schief steht." Es kann sein - oder auch nicht? Immerhin wissen wir: Hier geht es um ein Gebäude.



"Dieses Haus erinnert mich an ein Schneegebiet in Österreich", assoziiert die zweite Tippgeberin. "Weil die Hütten dort, die die Leute einladen, eine kleine Sause zu machen, so ähnlich aussehen."



Aber anstelle einer Jause kommen hier andere Dinge auf den Tisch, das lässt sich zumindest in der Empfehlung unseres dritten Informanten heraushören: "Sie kriegen hier einen hausgemachten Kartoffelsalat. Der ist auch ein bisschen anders gemacht, als wir ihn normal kennen. Also jetzt nicht mit Mayonnaise, aber auch nicht klassisch wie in Süddeutschland, mit Essig und Öl. Den probieren Sie bitte."



Gerne doch! Probiert werden kann das hier angepriesene Gericht in der Hamburger Oberhafenkantine, einem Restaurant am Rande der Hafencity. Gebaut wurde das Gebäude 1925 ursprünglich als sogenannte Kaffeeklappe, in der sich Hafen- und Werftarbeiter mit alkoholfreien Getränken und warmen Speisen versorgen konnten.



Nun zur Schieflage: Dieses Gebäude steht DEUTLICH schief! Schuld daran sind die zahlreichen Sturmfluten, die dem Haus und seinen Fundament im Laufe der Jahre immer wieder zugesetzt haben.



Mit der Ähnlichkeit zu österreichischen Skihütten ist das so eine Sache: Diese sind ja meistens aus Holz. Die Oberhafenkantine hingegen ist eine astreine Vertreterin des norddeutschen Backsteinexpressionismus. Aber wahrscheinlich hat unsere Tippgeberin mit ihrem Vergleich auch eher die urige Gemütlichkeit gemeint, die die schiefe Hütte am Hafen innen ausstrahlt. Neben Kartoffelsalat kommen hier übrigens auch Hamburger Küchen-Klassiker wie Pannfisch und Labskaus auf den Tisch.

Der Einstieg in den zweiten Hinweis hätte der Ratesendung "Dingsda" alle Ehre gemacht: "Der hält in seiner Hand ein Schwert. Der sieht eigentlich aus wie ein König. Der hat einen Umhang. Der guckt irgendwie böse und nett." Premiere: Mit dem Jungen, der dies erzählt, tritt zum ersten Mal ein Kind als Tippgeber bei "Hör mal, wo ich bin!" auf!



Eine Frau ergänzt: "Also ziemlich groß. Ich würde sagen, er ist vielleicht ein Soldat oder ein Offizier?"



Auch beim zweiten Hinweis wollen oder können sich unsere Tippgeber also nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Für viele, die schon einmal mit einem Reisebus in die gesuchte Stadt gekommen sind, könnte die Lösung jedoch schon klar gewesen sein: Denn die Riesen-Statue Otto von Bismarcks ist eines der ersten Dinge, die ins Auge fallen, wenn man aus einem jener vielen Reisebusse steigt, die an der Helgoländer Allee nahe den Landungsbrücken parken.



Das 34 Meter hohe Denkmal für den ersten deutschen Reichskanzler (1815 - 1898) wurde 1906 eingeweiht - zu dieser Zeit gab es in Deutschland einen wahren Hype um den Politiker, ohne den die Gründung des Deutsches Reiches im Jahr 1871 wahrscheinlich schwer vorstellbar gewesen wäre. Die Folge: Unzählige Denkmäler wurden errichtet und tausende Straßen, Plätze und Gebäude nach ihm benannt.



Nicht wenige sehen Bismarck heute als Wegbereiter des deutschen Militarismus und Kolonialismus (auch wenn er Kolonien zunächst ablehnte). Und somit sorgte das Bismarck-Denkmal gerade in den letzten Jahren für Diskussionen in Hamburg. Auch Künstler setzten sich mit ihm auseinander, so thronte schon einmal ein Steinbock auf dem Denkmal. Andere schlugen vor, die Statue bunt anzumalen oder ihm statt seiner Klinge ein Lichtschwert à la Star Wars in die Hand zu drücken. Das würde dem Jungen vom Anfang des Tipps bestimmt gefallen!

Wir bleiben in der Kategorie Bauwerk. Eine Frau erzählt: "Der Ausblick ist total schön. Ich kann Kirchen sehen, hohe Türme und auch Wohnhäuser, ein paar Schiffe… und man kann rundherum gehen. Wenn ich in die andere Richtung gucke, dann ist es viel grüner. Und es ist sehr hoch! Man sieht die ganze Stadt." Und ein Mann ergänzt: "Auf dem Dach sind Sonnenkollektoren, und im Gebäude ist ein großer Wärmespeicher. Von hier werden über tausend Wohnungen mit Wärme versorgt."



Den Energiebunker im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg kennen selbst viele Hamburger nicht. Dabei bietet seine Aussichtsterrasse einen spektakulären Panoramablick auf die Stadt. Das Besondere: Da Wilhelmsburg auf der anderen Seite der Elbe liegt (südlich vom Zentrum) und einen gewissen Abstand zur Innenstadt hat, fächert sich vor den Augen der staunenden Besucher die gesamte Skyline der Hansestadt von der Schokoladenseite her auf. Von der Rundum-Plattform auf 30 Meter Höhe kann man aber auch den Containerhafen oder die Harburger Berge sehen.



Ursprünglich war das Gebäude ein Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem es vor einigen Jahren umgebaut wurde, produziert der Bunker heute Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien. Neben den Sonnenkollektoren auf dem Dach gibt es im Inneren ein biomethan-befeuertes Blockheizkraftwerk, eine Holzfeuerungsanlage und die Möglichkeit, die Abwärme eines Industriebetriebes in der Nähe in Wärme für Wohnhäuser umzuwandeln.

Unsere nächsten drei Tippgeber beschreiben NOCH ein Gebäude. Hat die gesuchte Stadt denn nicht auch so etwas wie Sitten oder Bräuche, die man hier mal vorstellen könnte?



Nr. 1: "Wir haben ein Gebäude vor uns, das hat eine Fensterfront, die mit Stahlrahmen gesäumt ist. Es ist nicht gerade, macht ein Knick."



Nr. 2: "Es wirkt ein bisschen so, als würde es auch auf einen zukommen, wenn man direkt davor steht, als ob es auf einen zufallen könnte."



Nr. 3: "Von außen sieht es schief aus, und von drinnen sieht es in manchen Räumen auch schief aus."



Der spektakuläre Bau, um den es hier geht, hat eine Adresse, die man sich gut merken kann: Reeperbahn Nr. 1. Die Tanzenden Türme bestehen aus zwei Hochhäusern (75 und 85 Meter hoch) und weisen einige Knicke auf, die laut Beschreibung ihres Architekten Hadi Teherani ein tanzendes Paar darstellen sollen, vielleicht aber auch "die X-Beine einer Prostituierten, die auf dem Kiez nach Freiern Ausschau hält." Ach so?!



Für die einen sind die Tanzenden Türme ihr Büro, andere amüsieren sich in der nach oben offenen Skybar - und Kritiker aus St. Pauli sehen das Gebäude seit seiner Fertigstellung im Jahr 2012 als turmhohes Menetekel für die weitere Gentrifizierung ihres Viertels.