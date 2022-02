Auflösung Tag 17: Brinkebüll aus dem Roman "Mittagsstunde"

Der Einstieg in die letzte Runde unseres Ratespiels ist erdrückend: "Im November stand das Wasser auf den Feldern, und der Himmel legte Steine auf das Land, Schleifsteine und Schieferplatten, Beton, Granit, Zement, Kies, Schotter. Dicke Stapel schweres Grau, als müsste dieses Land noch flacher werden."



Klingt literarisch? Ist ja auch Literatur! Am letzten Tag unserer akustischen Schnitzeljagd ging es um einen ganz besonderen Ort: Nämlich um Brinkebüll aus Dörte Hansens Roman "Mittagsstunde". Der Hinweis oben ist ein Auszug davon. In ihrem Bestseller beschreibt Hansen, wie sich das fiktive Dorf in Nordfriesland von den 60er-Jahren bis heute völlig verändert.

Eine Frau vertellt uns auf Plattdeutsch: "De Titel dröppt die hilligste Dörpsregel und weertvulste Tied von de Daag, wenn allns 'wie betäubt zusammensackt.'"



Ein klarer Vorteil also für Leute, die des Niederdeutschen mächtig sind - oder es zumindest gut verstehen. Ins Hochdeutsche übersetzt meint der Tipp: "Im Titel ist die heiligste Dorfregel und die wertvollste Tageszeit enthalten, wenn alles 'wie betäubt zusammensackt.'"



Vor allem die älteren Einwohner von Brinkebüll kennen sie noch gut: Die Mittagsstunde. Wer früh aufsteht und sich im Schweiße seines Angesichts um die Kühe und die Felder kümmert, der ruht gerne in den Stunden zwischen zwölf und zwei. Doch mittlerweile sind nicht nur die Dörfer in Nordfriesland von Menschen bevölkert, die ganz anders leben und arbeiten als die Figuren, deren Leben Dörte Hansen in der Vergangenheits-Ebene ihres Buches beschreibt.

"Also die Mutter hat Platt gesprochen", erzählt unser nächster Tippgeber. "Ich habe auch immer so eine Lust und ein Faible dafür gehabt. Aber es ist ein ganz anderes Platt als hier, wo man zum Beispiel 'Wat het se den immer mit derob Krischan?' sagt. 'Derob' ist ein Wort, das kenne ich überhaupt nicht. Oder 'hüüt nich mer', für 'heut nicht mehr'."



Im Plattdeutschen gibt es zahlreiche Dialekte und große regionale Unterschiede - das kann auch Schauspieler Charly Hübner bestätigen. Im September 2021 wurde er während der Dreharbeiten zur Verfilmung von "Mittagsstunde" nach der Sprache der Brinkebüller gefragt. Da der Ort in Nordfriesland liegt, spricht man hier ein ganz anderes Platt als jenes, das Hübner aus der Gegend um Neustrelitz gewohnt ist, aus der er stammt.



Für das Film-Brinkebüll wurde übrigens Sollerup im Kreis Schleswig-Flensburg als Kulisse verwendet. Charly Hübner spielt Ingwer Feddersen, die Hauptfigur des Romans. In die Kinos kommen soll "Mittagsstunde" im Herbst 2022.

In diesem Hinweis hören wir zwei Episoden aus dem gesuchten Ort, gelesen von Hannelore Hoger. Zunächst wird eine Baumfällaktion beschrieben: "Die alten Ulmen starben einen Sommer später, am Westerende, wo sie seit 100 Jahren Ast in Ast gestanden hatten. Ihre Blätter wurden plötzlich gelb, die Kronen kahl im Juni schon. Sie standen noch ein Jahr wie abgedankte Könige. Dann kam Karl Martensen mit seinen Leuten, und ihre Motorsägen kreischten lange, bis sie die Ulmenstämme auf dem Wagen hatten. Marret kam, sie holte sich ein Stück der grauen Borke ab und eine Handvoll Ulmenfrüchte. Dann ging sie wieder durch das Dorf, von Tür zu Tür, wie sie es immer tat, wenn sie ein Zeichen sah: 'De Welt geiht ünner.'"



Dann die Katastrophe: "Die Welt ging unter, als auf der neuen Straße der jüngste Sohn von Hamkes überfahren wurde, kaum dass die weißen Striche in der Mitte trocken waren."



Jene Marret, die hier von Haus zu Haus geht, ist die Mutter von Ingwer Feddersen, der in der Verfilmung von Charly Hübner gespielt wird. Überall sieht die etwas verrückte Marret Feddersen dunkle Vorzeichen, weshalb sie in Brinkebüll nur Marret Ünnergang genannt wird.