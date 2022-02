Auflösung Tag 16: Göttingen, die Unistadt mit Tradition

"Diese Stadt hat zwar den Status einer Großstadt, aber auch etwas Heimeliges", berichtet unser erster Tippgeber. "Ich würde sie nicht als Riesenstadt bezeichnen. Das Zentrum ist sehr dicht und von einer Wallanlage umgeben. Und obwohl es so klein und fachwerkmäßig und hutzelig ist hat es Großstadtflair."



Soso, eine Großstadt. Damit weicht der hier gesuchte Ort auf jeden Fall ab vom Gros der bisher gesuchten Städte, die mit Ausnahme Hamburgs alle Klein- und Mittelstädte waren. Als Großstadt hat übrigens die Internationale Statistikkonferenz im Jahr 1887 alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern definiert. Unsere gesuchte Stadt Göttingen übersprang diese Marke im Jahr 1964 und hat heute 118.00 Einwohner.



In Göttingens Altstadt könne etliche Fachwerkhäuser aus dem 13. bis 19. Jahrhundert bestaunt werden. Das älteste der Stadt steht in der Roten Straße 25 und wurde 1276 errichtet. Es ist damit das drittälteste Fachwerkhaus in Deutschland.

Unsere Informantin erzählt: "In der gesuchten Stadt hat die elektromagnetische Übermittlung von Texten ihren Grundstein. Hier forschten zwei Wissenschaftler, die 1833 erstmals mittels einer elektromagnetischen Datenleitung Botschaften von einem Ort in der Stadt zum anderen übermittelten. Fax, E-Mail, SMS und so etwas sind ohne diese bahnbrechende Erfindung kaum denkbar."



Connaisseure der Technikgeschichte sind hier beim Raten klar im Vorteil. Denn sie wissen wahrscheinlich, dass es in diesem Hinweis um die Göttinger Gelehrten Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Eduard Weber geht. Sie erprobten im Mai 1833 den ersten elektromagnetischen Telegraphen der Welt. Dafür wurde eine Leitung von mehr als einem Kilometer Länge über die Dächer und Türme der Stadt gespannt. Sie verband damit die Arbeitsorte der beiden Wissenschaftler, das damalige "Physikalischen Kabinett" und die Göttinger Sternwarte, und erleichterte so ihren Austausch im Rahmen der gemeinsamen Erforschung des Erdmagnetismus. Smart!

Ein Einwohner der gesuchten Stadt berichtet: "Viele Städte schmücken sich mit einem Denkmal am Bahnhof. Aber dieses Denkmal ist schon sehr besonders, und es reiben sich die Geister daran.” Ein anderer schränkt ein: “Aber ‘Denkmal’ ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, weil das eigentliche Denkmal fehlt. Was zu sehen ist, ist ein leerer Sockel mit einer Inschrift."



Ein Denkmalsockel in der gesuchten Stadt steht leer. Vielleicht aus Geldknappheit, wie Falle des vierten Sockels am Londoner Trafalgar Square? Dieser blieb nach dem Bau im Jahr 1841 aufgrund fehlender Mittel leer - heute wird dort im Wechsel zeitgenössische Kunst ausgestellt.



Unser Fall liegt jedoch anders: Das 160 Tonnen schwere Kunstwerk "Dem Landesvater seine Göttinger Sieben" wurde im Jahr 2015 errichtet. Die Künstlerin Christiane Möbus erinnert mit ihm an sieben Göttinger Professoren, die 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung im Königreich Hannover durch König Ernst August protestierten. Ein klares Statement für Freiheit und Demokratie - für das die Gelehrten mit ihrer Entlassung bezahlten. Form, Farbe, Material und Größe des Kunstwerks sind übrigens identisch mit dem Sockel des Reiterstandbildes von Ernst Augusts vor dem Bahnhof in Hannover - eine spöttische Geste in Richtung Landeshauptstadt.

Wir erfahren: "In den 50er-Jahren machte die Stadt als Filmstadt auf sich aufmerksam. Zu dieser Zeit beherbergte sie den größten Studiokomplex in Deutschland. Wir wurden deswegen auch 'Hollywood an der Leine' genannt. Hier wurden rund hundert Spielfilme gedreht, zum Beispiel 'Hunde, wollt ihr ewig leben'. Aber auch acht Heinz-Erhardt-Spielfilme, die man noch kennt wie 'Witwer mit fünf Töchtern' oder 'Natürlich die Autofahrer'."



Wichtigste Triebfeder für das "Hollywood an der Leine" war die Göttinger Filmaufbau-Gesellschaft - eine Produktionsfirma, die 1946 von zwei Herren namens Hans Abich und Rolf Thiele gegründet wurde. Neben den bereits aufgezählten Streifen wurden in Göttingen auch "Liebe 47" (1949, nach Wolfgang Borcherts’ "Draußen vor der Tür"), "Rosen für den Staatsanwalt" (1959) und die "Buddenbrooks" (1959) gedreht. 1960 siedelte die Filmaufbau-Gesellschaft nach München um und die Hochzeit der Filmstadt Göttingen waren vorbei.