Auflösung Tag 15: Barth - Abenteuer, Sagen und alte Bräuche

Zum Einstieg hören wir von einer Geschichte wie aus einem Kinderbuch: "Der erste Tauchhelmanzug ist in dieser Stadt entwickelt worden durch den Bienenfleiß der Frauen und Mädel, die ihrem jungen Knaben, der auf Abenteuersuche war, diesen Anzug genäht haben. Und der war wasserdicht!"



Was hier so fantastisch daherkommt, geht zurück auf den Kapitän Peter Kreeft aus Barth in Vorpommern, der die wertvolle Fracht eines im Barther Bodden gesunkenen Frachtschiffs bergen wollte. Um 1800, der "junge Knabe" Kreeft war hier schon etwa 60, entwickelte er dafür einen Anzug, mit dem man auf dem Meeresboden laufen konnte. Der Helm bestand aus gebogenen Eisenstangen, die mit Leder überzogen waren, und war mit einer Sichtscheibe versehen. Über einen Luft- und Sprechschlauch war dieser mit der Wasseroberfläche verbunden.



Einmal soll der Erfinder aus Barth seinen Helmtaucheranzug sogar dem schwedischen König Gustav IV. Adolf im Stralsunder Hafen vorgeführt haben.

Ein Einwohner erzählt: "In dieser Stadt findet eines der ältesten Kinderfeste weltweit statt. Es ist ein immaterielles Kulturerbe, ist in jedem Jahr ein großes Highlight und wird von keinem in der Stadt verpasst. Jeder schmückt dafür sein Haus und der morgendliche Umzug wird lautstark durch einen Spielmannszug lautstark begleitet. Für jedes Kind ist es das große Highlight, in einem Jahr mit der Taube oder mit der Armbrust den roten Stern zu schießen und am Ende das Königspaar stellen zu dürfen."



Kinderschützenfeste gibt es einige im Norden, aber dieses hier in Barth ist so besonders, dass es seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland gehört. Das Barther Kinderfest wird seit 1828 gefeiert und ist damit das weltweite älteste Fest seiner Art. Im Mittelpunkt stehen dabei das Armbrustschießen und das so genannte Taubenstechen, zwei Wettbewerbe, durch die jedes Jahr ein neues Königspaar ermittelt wird. Beim Taubenstechen, das den Mädchen vorbehalten ist, wird eine aus Eisen gefertigte Taube, die an einer Schnur befestigt ist, auf eine hölzerne Zielscheibe hinabgeschwungen. Sie muss mit dem Schnabel auf einen der darauf sternförmig platzierten Holzstäbe treffen.

Wir hören: "Das Bier aus der Stadt, die wir suchen, ist im Dreißigjährigen Krieg eines der berühmtesten Biere weltweit gewesen. Es wurde bis nach Marseille und Nowgorod exportiert. Als Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg verschiedenste Städte belagert hat, hat er nicht irgendein Bier gefordert, sondern genau das Bier aus der gesuchten Stadt. Und dadurch hat es noch einmal einen besonderen Ruf erlangt."



Schon im Mittelalter war Bier Volksgetränk und aufgrund seiner Bestandteile auch Nahrungsmittel. Wie wir hier erfahren, war das Biertrinken zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein beliebter Zeitvertreib beim Belagern von Städten - übrigens nicht nur bei böhmischen Feldherren Wallenstein, sondern auch bei seinen Soldaten.



In der Gegend um Barth fand das Bierbrauen seit dem Mittelalter gute Bedingungen vor: In den Brunnen und Quellen floss klares Wasser, die Gerste wuchs auf heimischen Feldern und seit dem 13. Jahrhundert war auch der Anbau von Hopfen bekannt. Heute wird in der Stadt das Barther Küstenbier gebraut.

"Unser Stadtwappen zeigt einen bärtigen Mann und drei schräg stehende Fische. Der Name unserer Stadt ist in diesem Wappen also schon versteckt."



Wie im Fall der an Tag 6 gesuchten Stadt Eckernförde sind Heraldiker an dieser Stelle klar im Vorteil. Und auch im Fall des Stadtwappens von Barth handelt es sich um ein - zumindest teilweise - "redendes" Wahrzeichen.



Die fachsprachliche Beschreibung des Barther Wappens, seine Blasonierung, lautet übrigens so: "Geteilt; oben in Silber ein hersehender braun behaarter und bebarteter Mannskopf; unten in Blau drei schrägrechte silberne Fische, balkenweise gestellt. Auf dem Schild ein blau-silbern bewulsteter Bügelhelm mit goldenem Halskleinod und blau-silbernen Decken, geschmückt mit fünf silbernen Straußenfedern."