Auflösung Tag 14: Lüneburg - Geschichten aus der Salzstadt

Eine Frau erzählt: "In meiner Stadt gibt es einen Hafen, obwohl die Stadt überhaupt nicht am Meer liegt. Der Hafen ist sehr alt. Dort gibt es einen sehr berühmten alten Kran, neben dem bis vor kurzem eine nicht weniger berühmte alte Weide stand, die jetzt aber leider gefällt werden musste."



Unsere Tippgeberin geizte nicht mit Details - und die Teilnehmenden unseres Ratespiels nicht mit richtigen Antworten. Für viele war hier schon klar: Lüneburg heißt die gesuchte Stadt!



Lüneburgs alter Hafen geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Im Verbund der Hanse kam der Stadt eine wichtige Rolle als Salzlieferant zur Einpökelung der in der Ostsee gefangenen Heringe zu. Das kostbare Gut wurde über die Ilmenau, die Elbe und den Stecknitz-Kanal nach Lübeck und Hamburg transportiert.



Der hölzerne, kupfergedeckte Alte Kran wurde urkundlich zuerst im Jahr 1346 erwähnt und ist eines der Wahrzeichen Lüneburgs. Neben dem Salz wurden Brennholz, aber auch allerlei andere Waren mit dem Kran gehoben. Angetrieben wurde er sehr nachhaltig durch Treträder, die von mindestens zwei Männern in Schwung gehalten wurden.

Unser zweiter Tippgeber erzählt von einem Bruch, der den Goldmünzen-Räubern des Berliner Bode-Museums oder den Dresdner Juwelen-Dieben vielleicht gefallen hätte: "In einer unserer drei Innenstadtkirchen gab es einen ganz berühmten Altar, der in der Renaissance-Zeit gestohlen wurde. Dieser Altar ist bekannt unter dem Namen Goldene Tafel. Der Räuber, Nickel List, wurde später überführt und ist auch hingerichtet worden. Aber das eigentlich kostbare, ein Goldelement aus diesem Altar, ist nicht wieder aufgetaucht."



Nickel List war ein deutschlandweit agierender Kirchenräuber, der zusammen mit seinen Komplizen und mithilfe nachgefeilter Schlüssel in der Nacht zum 7. März 1698 in die Lüneburger St. Michaeliskirche eindrang. Neben vielen anderen Kunstschätzen und Edelsteinen raubte die Bande das Gold der Goldenen Tafel, einem kostbaren Flügelaltar-Aufsatz aus dem 15. Jahrhundert.



Nach einer deutschlandweiten Großfahndung wurden die Täter geschnappt und 1699 in Celle hingerichtet. Dabei ging man gerade mit dem Räuberhauptmann Nickel List nicht zimperlich um: Ihm wurden zuerst Arme und Beine mit acht Schlägen zertrümmert, dann wurde er geköpft und schließlich verbrannt.

Im dritten Hinweis helfen gleich drei Menschen aus der gesuchten Stadt dem Ratepublikum auf die Sprünge - zumindest dem noch unentschlossenen.



Nr. 1: "In meiner Stadt gibt es einen Sportverein, der spielt in der Bundesliga - aber nicht im Fußball." Nr. 2: "Meine Stadt ist durch Salz berühmt und bekannt geworden." Nr. 3: "Diese Stadt ist berühmt fürs Bridgen im Sommer. Im Sommer setzen sich ganz viele Leute gerne auf die Brücke, um da ein kühles Getränk zur Erfrischung zu trinken, gerne auch untermalt von Straßenmusik."



Während die erste Herren-Fußballmannschaft des Lüneburger Sport-Klubs Hansa in der Regionalliga spielt, mischen die Männer des Volleyballvereins SVG Lüneburg in der 1. Bundesliga mit. Und auch im Pokalwettbewerb ist die Mannschaft gerade weit vorne: Am 6. März treffen die Lüneburger beim Finale in Mannheim entweder auf den VfB Friedrichshafen oder die Berlin Recycling Volleys.



Das Salz, das noch bis 1980 in der Lüneburger Saline gefördert wurde, besteht aus Ablagerungen des 250 Millionen Jahre alten Zechsteinmeers. Dadurch, dass dieses bei Lüneburg relativ oberflächennah liegt, konnte es schon frühzeitig mit einfachen Mitteln abgebaut werden.



Im dritten Teil des Hinweises geht es schließlich um die Stintbrücke in Lüneburg, die im Sommer zum Treff für Freunde des Kartenspiels Bridge wird.

Es geht weiter mit einem Doppelpack. Eine Einwohnerin der gesuchten Stadt erzählt: "In meiner Stadt gibt es einen Kirchturm, der der Legende nach schief ist. Und angeblich hat der Baumeister sich damals sogar von diesem Turm gestürzt." Und eine andere Bewohnerin weiß zu berichten: "In meiner Stadt hängen die Knochen eines Wildschweins im Rathaus."



Der 108 Meter hohe Turm der Lüneburger St. Johanniskirche ragt nicht nur der Legende nach schief in den Himmel: Die Turmspitze ist 220 Zentimeter aus dem Lot. Offenbar zu viel für den Baumeister, der sich nach Fertigstellung des Baus, so erzählt man es zumindest in Lüneburg, voller Scham vom Turm in die Tiefe stürzte. Unten wurde er dann zum Glück von einem Heuwagen aufgefangen, so dass er den Sturz überlebte.



Und die Wildschweinknochen? Diese hängen in einem kleinen Schrein aus Holz und Glas unter der Decke der alten Kanzlei des Lüneburger Rathauses und sind Stoff einer weiteren Lüneburger Legende. Ihr zufolge handelt es sich um die Knochen einer schneeweißen Wildsau, die ein Jäger um das Jahr 800 genau dort erlegte, wo die erste Salzquelle entdeckt wurde. Vorher hatte sich sich das Tier mit dem kristallisierten Salz im Fell in einer Salzquelle gesuhlt - die Menschen im Mittelalter liebten solche Vorzeichen!



Davon, das Alter der schweinischen Reliquien einmal wissenschaftlich untersuchen zu lassen, hat man in Lüneburg bisher abgesehen.