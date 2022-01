Auflösung Tag 13: Reinfeld, die Karpfenstadt am großen Teich

Eine junge Frau erzählt: "Besonders für unsere Stadt ist der Ruderverein. Es gibt viele Rudertalente hier und es ist eigentlich immer jemand am Rudern auf dem Teich."



Ob der Teich in der gesuchten Stadt wohl groß genug zum Rudern ist, werden Sie vielleicht denken? Ist er. Der Herrenteich in Reinfeld ist 1,5 Kilometer lang und hat eine Fläche von knapp 40 Hektar. Damit ist er der größte Teich Schleswig-Holsteins, also das größte künstlich angelegte stehende Gewässer in dem Bundesland. Im Sommer 1963 fanden hier zwölf sportbegeisterte junge Menschen zusammen und gründeten die Reinfelder Rudergemeinschaft, die hier auch heute noch aktiv ist.



Übrigens: Nicht nur die Reinfelder Ruderer, auch die Krankenkassen lieben das Rudern. Es gehört zu den ungefährlichsten Sportarten, wirkt sich auf alle Hauptmuskelgruppen positiv aus und ist äußerst kreislauffördernd.

Wir nähern uns der gesuchten Stadt weiter übers Thema Wasser. "Die Stadt ist sehr bekannt für die Karpfenzucht. Die Teiche wurden früher von dem Kloster erschaffen, also angestaut", erzählt unsere Tippgeberin.



Der Verweis auf die Karpfenzucht räumt das Feld der potentiellen Lösungen in dieser Runde unseres Städterätsels ziemlich auf. Karpfenzucht ist zwar auch anderswo in Norddeutschland verbreitet, aber Reinfeld in Holstein gilt als DIE Karpfenstadt, führt das Tier auch im Stadtwappen.



Reinfelds Verbindung zum Karpfen geht bis auf seine Gründung zurück. 1186 ließen sich hier Zisterziensermönche nieder und gründeten das Kloster Reynevelde, den Ursprung des heutigen Reinfelds. Da die Zisterzienser kein Fleisch essen durften, langten sie ordentlich beim Fisch zu. Bis zu 60 Karpfenteiche sorgten für Nachschub - und doch mussten große Mengen Seefisch aus Lübeck hinzugekauft werden!

Unsere Informantin erzählt kurz und knapp: "Für die Stadt ist ein Dichter sehr wichtig." Plötzlich kommen wieder sehr viele Städte in Frage - zumindest, wenn man den zweiten Tipp verpasst haben sollte!



Für Reinfelder ist natürlich ganz klar, wer hier gemeint ist: Es geht um Matthias Claudius, der 1740 in der Stadt geboren wurde. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das Gedicht "Abendlied" mit dem berühmten Einstieg "Der Mond ist aufgegangen". Ein wahrer Hit wurde der Text dann zusammen mit der Melodie, die sich der Komponist Johann Abraham Peter Schulz im Jahr 1790 ausgedacht hat.



Gesungen wird das Lied bis heute - von vielen übrigens auch am Anfang der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, als die Evangelische Kirche in Deutschland alle Menschen zum "Balkonsingen" des Stückes einlud.

Man meint die Augen dieser Einwohnerin förmlich strahlen zu hören, wenn sie erzählt: "Große Feste wurden früher gefeiert. Hamburger sind mit den Zügen zu uns gekommen. Es gab einen großen Festumzug mit vielen Papp­ma­schee-Karpfen. Es war einfach ein Event - da musste man hin, gucken und gesehen werden!"



Liebe Hamburger, und wo fahrt Ihr jetzt hin mit den Zügen? Wahrscheinlich ins Berghain nach Berlin oder zu den Scorpions nach Hannover. Aber die, die früher zum Karpfenfest nach Reinfeld fuhren, haben auch was zu erzählen!



Die letzten beiden Karpfenfeste mussten übrigens coronabedingt abgesagt werden. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Jahr im August eine Neuauflage gibt. Dann ja vielleicht auch wieder mit den Hamburgern?