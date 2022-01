Auflösung Tag 12: Cloppenburg - Museumsdorf bewahrt die Landdisco

Ein Mann erzählt von früher: "Mittwochs ging das ja oft schon los. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Wir sind da meistens Samstag hingefahren. Da haben dann auch Livebands gespielt, das hat uns da hingezogen. Und Mädels gab es da auch, das muss man auch sagen, ne?"



Das Setting ist klar: Hier geht es ums Ausgehen! Vermeintlich in der Stadt, die wir suchen - doch das stimmt nicht so ganz. Denn unser Erzähler erinnert sich hier an seine Jugend in der Landdiscothek "Zum Sonnenstein" in Harpstedt. Und dieser Ort ist immerhin 40 Minuten mit dem Auto von der gesuchten Stadt Cloppenburg entfernt.



Warum die Erinnerung an durchfeierte Wochenenden in Harpstedt hier trotzdem genau richtig ist: Das Museumsdorf Cloppenburg hat es tatsächlich geschafft, die seit 2013 geschlossene Disco auf seinem Areal wieder aufzubauen. Für den Transport zerschnitt eine Spezialfirma die Fassade des Gebäudes in acht Teile, die dann samt Tanzfläche, DJ-Pult, Lichtanlage und Möbeln nach Cloppenburg transportiert wurden. Lieber Tippgeber, das schreit nach einem Revival - sagen Sie den Mädels Bescheid!

"Wir haben ein schönes Wahrzeichen, das mit der Industrie zu tun hat. Wenn man es sieht, denkt man eigentlich erst einmal ans Essen."



Eins und eins zusammengezählt: Könnte es sich hierbei um die Lebensmittelindustrie handeln? Das ist richtig! Auf einem 76 Meter hohen Turm im Cloppenburger Ortsteil Emstekerfeld prangt riesengroß das Logo des Lebensmittelherstellers Pfanni. Das Unternehmen aus München startete nach dem Zweiten Weltkrieg mit Produkten aus dehydrierter Kartoffelmasse durch und eröffnete 1967 das Werk in Cloppenburg.



Produzieren tut Pfanni in dem Werk schon lange nicht mehr, aber das Logo der Marke blieb bis heute auf dem Turm. 2009 setzte die Band Element of Crime dem Wahrzeichen ein musikalisches Denkmal. In dem Song "Kopf aus dem Fenster" heißt es: "Was für Cloppenburg Pfanni ist, bist du für mich".

Über ein klangliches Bett aus Jahrmarkt-Geräuschen erzählt unsere Reporterin: "Seit den 1950er-Jahren wird diese spezielle Bahn jedes Jahr aufgebaut. Damals hatten Polizeibeamte extra die Zeit gestoppt, um festzustellen, wie lange es dauert, einen BH zu öffnen. Ergebnis: 25 Sekunden. Daraufhin wurde die Vorschrift eingeführt, dass das Verdeck maximal 15 Sekunden geschlossen werden durfte."



In dieser etwas possenhaften Episode geht es um die Raupenbahn, die jährlich im September beim Mariä-Geburtsmarkt auf dem Cloppenburger Marktplatz aufgebaut wird. Der Spitzname des beliebten Fahrgeschäfts mit Verdeckmöglichkeit: "Knutschtunnel"!

Premiere bei Hinweis Nr. 4 - unser Tippgeber redet Plattdeutsch. Übersetzt erzählt er: "Unsere Gäste von früher können jetzt alle mit ihren Enkeln kommen und sagen: Da sind wir groß geworden, guckt euch das mal an. Ist ja besser, als wenn man das Ding abreißt und in die Grütze kloppt."



Wir sind zurück in der Disco "Zum Sonnenschein" - die ja mittlerweile, wie wir aus der Auflösung von Hinweis 1 wissen, im Museumsdorf Cloppenburg steht.



Und was kann im Museumsdorf noch alles entdeckt werden, das zum Glück nicht in die Grütze gekloppt wurde? Zum Beispiel eine Sammlung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Kollektion mit Festtagskleidung der vergangenen 200 Jahre, eine umfangreiche Möbelsammlung und eine Dauerausstellung zum Thema Uhren ("Rund um die Uhr").