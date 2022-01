Auflösung Tag 1: Husum, die "graue Stadt am Meer"

Unsere ersten Tippgeber waren Touristen, die unser Reporter in der Altstadt getroffen hat: Zwei Frauen sprechen von Gassen mit "etwas unebenen Kopfsteinpflastern" und "kleinen Häusern." Diese Stadt scheint also schon etwas älter zu sein!



Ein weiterer Besucher bestätigt dies: "Die Stadt hat eine sehr lange Geschichte. Wir haben uns heute noch etwas über die Zeit durchgelesen, über die schrecklichen Dinge, die hier zum Teil passiert sind. Das war in der Zeit 1470 bis 1490. Wo wir dann noch gesagt haben: Gut, dass wir jetzt in dieser Zeit leben."



Und Recht hat er! Denn als sich die Husumer 1472 an einem erfolglosen Aufstand gegen den dänischen König Christian I. beteiligten, bezahlte dies der Ort mit einer harten Brandschatzung, der Entziehung aller Privilegien und der Exekution von rund 70 Bürgern.

Unser nächster Tippgeber arbeitet in einem Fischgeschäft. Er erzählt: "Wir bieten alle möglichen Fischbrötchen an, wie Salate und Räucherfisch auch." Lecker! Jedoch auch ein Angebot, was es in vielen norddeutschen Städten gibt… doch dann wird der Mann konkreter: "Krabben sind ein sehr großes Dinge hier. Auch weil wir einen Außenhafen haben, von dem aus die Krabbenfischer rausfahren. Wir haben einmal im Jahr auch ein größeres Fest, das mit Krabben zu tun hat." Könnte unser Informant damit etwa die Husumer Krabbentage gemeint haben, die dieses Jahr vom 8. bis 10. Oktober stattfinden?

Klar ist auf jeden Fall, dass die gesuchte Stadt einen Hafen hat - mit einer Besonderheit, wie sich beim nächsten Tipp herausstellt. Ein Passant erzählt: "Ab und zu sind hier mal Schiffe, und neben der kleinen Fußgängerbrücke gibt es sogar noch eine große Brücke für Autos, die auch aufgeklappt werden kann." Und tatsächlich: In Husum gibt es gleich zwei Klappbrücken, die über das Hafenbecken führen.

…und was hat die gesuchte Stadt sonst noch zu bieten? Eine Husumerin erzählt: "Von meinem Platz sehe ich den wunderschönen Park im Frühjahr, mit wunderschönen Blumen." Eine andere Husumerin ergänzt: "Im Winter gibt es hier viele Krähen. Im Gegensatz zu den Krähen ist es hier im Frühjahr sehr lila." "Und selten grau", wie die erste Tippgeberin noch einschiebt. Gemeint ist hier die Krokusblüte im Husumer Schlosspark - im Frühling verwandelt der sich nämlich in ein violettes Blütenmeer. Aber wieso "selten grau?" Nun ja…