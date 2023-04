Stand: 01.04.2023 07:46 Uhr Aufbaustudium in Rostock qualifiziert schnell zum Lehramt

An der Hochschule für Musik und Theater Rostock beginnen ab dem Sommersemester zwei neue Studiengänge. Berufsbegleitend können sich Studierende innerhalb von zwei Semestern in den Masterstudiengängen: „Musik unterrichten" und „Theater unterrichten" qualifizieren und so quer in den Lehrerberuf einsteigen. 25 Studierende aus den unterschiedlichsten Berufen, wie Musikwissenschaft, Musical oder Schauspiel beginnen jetzt damit. Das Land Mecklenburg-Vorpommern will damit dem Lehrermangel entgegenwirken.