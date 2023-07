Stand: 04.07.2023 09:10 Uhr Auf "Barbie" folgt "Narnia": Greta Gerwig plant Romanverfilmung

Der knallbunte "Barbie"-Film von Regisseurin Greta Gerwig - mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken - wird Mitte Juli im Kino anlaufen. Laut US-Medienberichten hat die kalifornische Filmemacherin schon ein weiteres Prestigeprojekt sicher: Für Netflix soll Gerwig zwei Spielfilme basierend auf den Fantasy-Romanen "Die Chroniken von Narnia" inszenieren, wie die Zeitschrift "New Yorker" am Montag berichtete. Die Romane über Abenteuer in der magischen Welt Narnia, die Lewis zwischen 1950 und 1956 veröffentlichte, wurden weltweit über 100 Millionen Mal verkauft. | Sendebezug: | 04.07.2023 15:30 | NDR 2