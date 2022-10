Stand: 28.10.2022 07:15 Uhr Attacke auf ein Vermeer-Gemälde: Täter in Den Haag festgenommen

Im niederländischen Kunstmuseum Mauritshuis sind drei Klimaaktivisten nach einer Attacke auf ein Gemälde von Johannes Vermeer festgenommen worden. Das meldete die Polizei in Den Haag am Donnerstag über Twitter. Ziel der Attacke war das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge". Es wurde nach Angaben des Museums nicht beschädigt. Auf einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie ein Mann seinen Kopf am Glas vor dem Gemälde mit Leim festgeklebt, er wird mit einer roten Flüssigkeit übergossen. Der andere Mann hatte seine Hand an die Wand neben dem Bild festgeklebt. Einige Säle des Museums seien geschlossen worden, teilte die Polizei mit.