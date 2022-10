Stand: 29.10.2022 12:46 Uhr Attacke auf ein Vermeer-Gemälde: Bild hängt wieder im Museum

Nach der Attacke von belgischen Klimaaktivisten auf das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" von Johannes Vermeer im niederländischen Kunstmuseum Mauritshuis hängt dieses wieder an seinem Platz. Es sei unversehrt geblieben und nun erneut zugänglich, teilte die Museumschefin Martine Gosselink am Freitag erleichtert mit. Einer der Aktivisten hatte seinen Kopf am Glas vor dem Gemälde mit Leim, ein weiterer seine Hand an die Wand neben dem Bild festgeklebt. Die festgenommenen Täter würden laut der Polizei in Den Haag verhört. | 27.10.2022 17:00 | NDR Kultur