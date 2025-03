Stand: 17.03.2025 14:08 Uhr "Asterix in Lusitanien": Neuer Band erscheint im Oktober

Asterix und Obelix gehen wieder auf Reisen. Der 41. Band der Comicserie führt die beiden berühmtesten Gallier nach Portugal. "Asterix in Lusitanien" - so der historische Name der römischen Provinz - erscheint in Deutschland am 23. Oktober, wie der Egmont Ehapa Verlag am Montag in Berlin mitteilte. Nach "Die weiße Iris" (2023) ist es der zweite Band, für den das Duo Fabcaro (Fabrice Caro, Text) und Didier Conrad (Illustration) verantwortlich zeichnet.