Arthur Millers "Hexenjagd" in Schwerin von Axel Seitz

Es gilt als das am meisten gespielte Theaterstück des amerikanischen Schriftstellers Arthur Miller: "Hexenjagd". Premiere hatte das Drama 1953, bereits vier Jahre später gab es die erste Verfilmung. Miller hatte das Stück als Reaktion auf die Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära in den USA geschrieben. In den Studios der Deutschen Film AG (DEFA) in Babelsberg entstand "Die Hexen von Salem" - eine Koproduktion der DDR mit Frankreich, unter anderem mit Simone Signoret und Yves Montand in den Hauptrollen. Jetzt kommt das Drama "Hexenjagd" als Neuinszenierung auf die Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin.

Eines Nachts entdeckt Pastor Samuel Parris seine Tochter Betty, seine Nichte Abigail und rund ein Dutzend andere Mädchen beim Tanzen im Wald. Nur stimmt mit ihnen etwas nicht: Ohnmacht, Krankheit. Schnell ist die Ursache dafür gefunden: Hexerei.

"Ja, wir haben getanzt, Onkel. Man soll mich auspeitschen, wenn es sein muss, aber: Alle reden von Hexerei. Betty ist nicht verhext. Wir haben getanzt. Und als Du so plötzlich aus dem Gebüsch gesprungen bist, ist Betty sehr erschrocken - und ohnmächtig geworden. Mehr war nicht! Es war nur Spaß!" Abigail Williams in "Hexenjagd"

Lügen und falsche Beschuldigungen

Doch aus diesem Spaß wird in dem gottesfürchtigen Ort Salem in der amerikanischen Provinz bitterer Ernst. Pastor Parris beauftragt den Teufelsspezialisten John Hale, um herauszufinden, was die Mädchen im Wald wirklich machten.

"Hast Du Dich dem Teufel verkauft?" - "Ich hab' mich nicht verkauft. Ich bin ein gutes Mädchen. Ich bin ein anständiges Mädchen - ich.., ich... Ja, ich habe aus dem Kessel getrunken." - "Also doch!" - "Sie hat mich gezwungen!!" John Hale und Abigail Williams in "Hexenjagd"

Abigail Williams beginnt sich in etwas zu verrennen, verstrickt sich in Lügen und tischt den arglosen Nachbarn Hexengeschichten auf - um sich selbst zu schützen und der Liebe wegen. Schauspielerin Stella Hinrichs spielt Abigail in dieser Inszenierung, in einer Geschichte, die sich vor mehr als 300 Jahren zugetragen hat. Heute, in der Gegenwart musste sich die junge Schauspielerin ihrer Rolle besonders nähern. "Das Thema Hexen ist einem heute irgendwie fremd", sagt sie. "Um das Gefühl, den Wahn nachvollziehen zu können, was Hexen für eine unsichtbare Bedrohung sein können, da muss man drüber nachdenken und sich fragen: Was könnte das für mich sein? Was ist das heutzutage? Was war das für die Menschen damals? Warum war das damals für sie eine solche Bedrohung?"

Manipulation und die große Frage nach dem Gewissen

Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es ganz andere Bedrohungen: falsche, unwahre Nachrichten, Fake-News, Verschwörungstheorien, Fakten, die von manchen auch dann noch infrage gestellt werden, wenn sie bewiesen sind, dreist lügende Politiker. Für Regisseur Martin Nimz, den Schweriner Schauspieldirektor, ist Hexenjagd aktueller denn je. "Es ist wirklich verrückt mit dem Stück", sagt er. "Die politische Dimension, die in den Stück steckt, ist spannend und hochaktuell. Es zeigt, wie manipuliert wird, wie auch Gerichte manipulieren, wie einfache Leute manipuliert werden. Und natürlich stellt es die große Frage nach unserem Gewissen."

Prinzipien der Macht haben sich nicht geändert

Diesen Spiegel hält Martin Nimz dem Zuschauer vor: Wie bereit ist jeder einzelne für die Wahrheit? Wann hilft eine Lüge? Wie reagieren Menschen, wenn das Gegenüber nicht auf Argumente eingeht, wenn sich Hilflosigkeit breitmacht? Ob es zur Hexenjagd im Jahr 1692 in Salem kommt oder Anfang der 1950er-Jahre in den USA zur Jagd auf die Kommunisten oder 2019, wenn Demagogen Morgenluft wittern - irgendwie sind die Umstände sehr ähnlich. "Die Prinzipien der Macht funktionieren noch immer so. Sie haben sich nicht geändert", sagt Regisseur Martin Nimz. "Insofern haben wir vielleicht eine nicht so drastische Zeit, wie damals in der Vereinigten Staaten während der McCarthy-Ära, aber das Thema ist trotzdem präsent: Die Verantwortung jedes einzelnen sich selbst, seiner Familie und der Gesellschaft gegenüber. Sie muss sowieso jeden Tag neu definiert werden, gerade dann, wenn eine Gesellschaft vor einem Umbruch steht."

"Hexenjagd" fast schon beängstigend aktuell

Martin Nimz führt seine Darsteller überzeugend vom scheinbar harmlosen Mädchenspiel in die Katastrophe. 17 Akteure spielen auf freier Bühne vor einem Holzhaus, das gleichermaßen als Kirche, Hütte, Heim oder Gerichtssaal dient. Joachim Hamster Damm hat ein schlichtes Bühnenbild in die Weite Amerikas gebaut, in dem das Ensemble zwischen Anfeindungen, Hysterie und vermeintlicher Hoffnung agiert.

Am Mecklenburgischen Staatstheater gab es bislang erst eine einzige Inszenierung von "Hexenjagd": Das Drama hatte 1967 Premiere. 52 Jahre später ist die neue Inszenierung von Martin Nimz in Schwerin fast schon beängstigend aktuell.

Drama von Arthur Miller



Inszenierung: Martin Nimz

Bühnenbild: Joachim Hamster Damm

Kostüme: Luisa Pahlke

Dramaturgie: Jenny Flügge In meinen Kalender eintragen

