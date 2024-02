Art-Dinner in Lübeck: Kunst, die durch den Magen geht Stand: 05.02.2024 14:07 Uhr Dass Kochen eine Kunst ist, steht außer Frage. Um dies einmal ganz anders erfahrbar zu machen, lädt die Kunsthalle St. Annen zum Art-Dinner ein. Dabei steht nicht nur der Geschmack im Vordergrund sondern auch die Ästhetik.

von Julia Lindenau

Kochen ist auch eine Kunst. Und wie genau die geht, zeigt der Küchenchef heute der Künstlerin: Normalerweise steht Stephanie Lüning an der Leinwand und nicht am Kochtopf. Gemeinsam mit Küchenchef Mike Glas hat sie ein Essen erarbeitet: "Ich habe erstmal meine Ideen vorgeschlagen, und Mike hat mich beraten, dass man auch geschmackliche Faktoren dabei hat", erzählt die Künstlerin, die international arbeitet und schon in London, Paris und Marseille ausgestellt hat. Sie selbst habe dann einen anderen Schwerpunkt gesetzt. "Ich habe natürlich eher aus der malerischen Perspektive geguckt." Vor allem farbenfroh sollte es werden. Das war ihr wichtig.

Für Mike Glas, Küchenchef im Kunstcafé, ist das Art-Dinner eine neue Erfahrung: "Die Idee und das Konzept sind super. Und die Kombination aus Kunst und Essen ist ja naheliegend. Alles ist Kunst - auf dem Teller wie auf der Leinwand und das passt sehr gut."

"Ausnahmezustand" in der Küche des Kunstcafés

Während die beiden kochen, wird schon mal für die Gäste eingedeckt. Das Kunstcafé ist inklusiv. Hauptsächlich arbeiten hier Menschen mit Beeinträchtigungen. Für das Rote-Bete-Carpaccio ist Kai zuständig. "Ist etwas anders als sonst, wir haben meist Mittags- und Tagesgeschäft, heute ist sozusagen Ausnahmezustand", sagt Kunstcafé-Mitarbeiter Kai Eglinski.

Direkt nebenan in der Kunsthalle begrüßt die Direktorin Noura Dirani die ersten Gäste. Bevor zu dem von der Lübecker Possehl-Stiftungunterstützten Dinner geladen wird, gibt es einen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung "Hello Lübeck". Neue Konzepte sollen mehr Besucher ins Haus bringen. "Wie wichtig es ist, empathisch und gut miteinander in einen Dialog zu kommen, das wird umso dringlicher in diesen Zeiten. Wir merken, dass die Stimmung sich aufheizt und dass es wichtig wird, dass wir hier neue Sensibilitäten schaffen", sagt Noura Dirani.

Kunst zu erleben, das ist auch Stephanie Lüning wichtig. Aus Pflanzenfarbe hat sie Eiswürfel gemacht. So kann sich jeder Gast hier verewigen. Eingeladen zum Art-Dinner sind auch Verantwortliche der Tafel Lübeck - denn 15 der 30 Teilnehmerplätze sollen künftig für die Tafel Lübeck reserviert werden.

"Ich finde, es ist fantastisch, dass Leute angesprochen werden, die sonst nie ins Museum gehen und die jetzt die Gelegenheit haben, erstmal schon mal zu schnuppern, hier kostenlos reinzukommen." sagt etwa Roswitha Donath von der Tafel Lübeck. Und Mitbegründerin Frauke Rautenberg sieht sich nun als Botschafterin des Projekts: "Ich bin gerne hergekommen heute, weil mich alles interessiert hat. Ich habe es sehr genossen, von Etage zu Etage zu gehen und ich werde das weiter vermitteln."

Weitere Art-Dinners mit anderen Künstlern

Und dann geht es auch schon ans Essen. Das Safran-Risotto auf Rote-Beete Carpaccio ist fertig. "Ich freue mich hier jetzt mal Malerei auf dem Teller machen zu dürfen. Und das wird hoffentlich auch so schmecken, wie es aussieht", sagt die Künstlerin Stephanie Lüning.

Ein farbenfroher und geschmackvoller Auftakt der neuen Dinner-Reihe in der Lübecker Kunsthalle St. Annen. WeitereTermine unter anderem mit dem Künstler Andreas Angelidakis stehen noch an.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Schleswig-Holstein Magazin | 04.02.2024 | 19:30 Uhr