Arp Schnitger

28. Juli 1719 der Todestag des Orgelbauers Arp Schnitger

Sie haben die schönste Orgel. Sie wird das Wallfahrtsziel aller Organisten der alten und neuen Welt werden, und sie muss so erhalten bleiben, damit auch spätere Generationen sehen und hören können, wie die Orgel war, nach der Bach sich sehnte, schreibt der Urwaldarzt und Orgelspieler Albert Schweitzer, 927 an den damaligen Kantor der Hamburger Kirche Sankt Jacobi.

Äußerlich ist die Hamburger Hauptkirche Sankt Jacobi eher unauffällig, aber sie beherbergt das bis heute wohl erhaltene Juwel, ein Wunderwerk an Technik und Klangraffinesse, die große Orgel aus dem Jahr 1693, gefertigt von Arp-Schnitger, einem der wichtigsten Orgelbauer aus der Zeit vor Johann Sebastian Bach.

Wir haben 60 Register für eine Barockorgel, ein monumentales Instrument. Davon sind 15, Stimmen, Zungenregister, die unglaublich klangschön sind. Die Orgel zeichnet sich aus durch eine Gravität im Klang und gleichzeitig durch eine Schnittker typische Strahlkraft.

Gerhard Löffler ist seit 2016 Kantor an Sancya.

Die Fassade hat einen perfekt symmetrischen Aufbau, silbern blinkende, zu Halbkreisen aufgestellte Orgelpfeifen stehen in einem Gehäuse aus massivem, hellem Holz, verziert mit vergoldeten Schnitzereien und zwei Engelsfiguren. Die Signal Trompeten blasen.

Um diese Orgel zu hören, reist Johann Sebastian Bach im Jahr 1720 aus Köthen nach Hamburg und bewirbt sich hier um das Amt des Organisten. Doch das in Aussicht gestellte Gehalt ist nicht gut. Er müsste zudem auch noch als Kirch Schreiber arbeiten, erfährt er. Außerdem kann oder will er nicht eine stattliche Geldsumme aufbringen, die der Sohn eines wohlhabenden Hamburger Mühlenbesitzers in die Kirchenkasse zahlt als Erkenntlichkeit für den Zuschlag für das Amt des Organisten. Nach einem ersten Probespiel verzichtet Bach und reißt wieder ab.

Es gibt ein großes Interesse an Orgel an Orgelmusik, speziell auf die Abschnitt georgelt hier in der Hauptkirche Sankt Jakob.

Kobe Es gibt natürlich eine Vielzahl von Fachpublikum von Organisten, die anreisen, um das Instrument zu hören, um es selbst einmal zu spielen.

Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wolff diejenigen, die dem Instrument begegnen, sind in der Regel fasziniert davon, je näher sie herankommen. Und je mehr sie erleben und sehen, wie das zu spielen ist, wie diese Mischung aus Handwerk und Technik und klang, wie das funktioniert, umso größer eigentlich die Faszination in diesem Jahr, heißt es in der Hansestadt. Hamburg zieht alle Register

85 Prozent des Pfeifenmaterial sind original erhalten, und das ist glücklicherweise deshalb geschehen, weil die Orgel im Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt 943 hier unter uns im Turm eingemauert gewesen ist. Und das macht sie weltweit einmalig.

Unter dem Kirchturm errichtet die Gemeinde einen Schutzraum. Dort werden Kunstschätze aller Art aus der Kirche eingelagert, auch die Pfeifen und die Windladen der Orgel und die geschnitzten Verzierungen der Fassade des Instruments. Die Orgel wird mit Backsteinen buchstäblich eingemauert. So übersteht sie im Jahr 1944 die schweren Luftangriffe auf Hamburg

300 Jahre zuvor 1648 im Jahr des Westfälischen Friedens wird der Erbauer dieser monumentalen Barockorgel geboren. Arp-Schnitger in schmalen, fleht einem kleinen Dorf zwischen Bremen und der Mündung der Weser. Er ist der Sohn eines Tischlers, sein seltener und seltsamer Vorname. Arp ist eine Kurzform des Althochdeutschen Vornamens Arbogast

12 [0:04:41] (UBM) :

Schnittker lernt bei einem Verwandten das Handwerk des Orgelbauers. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs werden zerstörte Kirchen wiedererrichtet und mit ihnen neue Orgeln in Auftrag gegeben. Organisten und Orgelbauer verfeinern das Klangbild und die handwerkliche Qualität des Instruments und entwickeln die polyphone Orgelmusik, Toccaten und Fugen und Choralvorspiele weiter. Diese Blütezeit im späten siebzehnten Jahrhundert ist bekannt unter dem Namen Norddeutscher Orgelbarock.

13 [0:05:22] (UBM) :

Damals sind Orgelbauer, Reisende, Handwerker, die von Auftrag zu Auftrag weiterziehen. Schnittker übernimmt die Werkstatt seines Verwandten. Nach dessen Tod 1682 wird er sesshaft. Am Westrand von Hamburg

14 [0:05:36] (UBM) :

Neuenfelde gibt es einen Werkstatthof, der allerdings heute völlig anders aussieht, als er zu Stuttgart Zeiten ausgesehen hat. Es gibt die Kirche, in der einen spätestens zum End von ihm steht. In dieser Kirche gibt es diese Locke, in der man weiß, dass er da gesessen haben wird. Und es gibt die Grabplatte, die darauf hinweist, dass Schnittker in Neuenfelde begraben ist.

15 [0:05:53] (UBM) :

Aus dem Vander Handwerker wird ein mittelständischer Unternehmer

14 [0:05:56] (UBM) :

Ein Netz von Filialen betrieben, hat insgesamt über 150 Instrumente gebaut, die es zum Teil bis nach Portugal geschafft haben und hat damit zu einer Zeit, wo ja die Infrastruktur nicht so entwickelt war, wie sie das heute ist. Als Unternehmer agiert, wie man sich wahrscheinlich heute erst vorstellt.

12 [0:06:11] (UBM) :

Schnitgers erster Orgelbau in Hamburg entsteht 1682 für die Hauptkirche Sankt Nikolai sein Referenzobjekt für die wirtschaftliche Entwicklung seiner Firma diese Orgel in Sankt Nikolai macht Schnittker mit einem Schlag berühmt.

14 [0:06:25] (UBM) :

Es ging ja nicht nur um technisches Handwerk, also indem man Holz verarbeitet und daraus ein Instrument war, sondern dass die Leute auch das klanglich berührt. Und das hat die Leute ihm fasziniert. Diese gravitätischen Bässe, die strahlenden Klänge, diese charakteristischen, unterschiedlichen Klangfarben, die man spielen kann. Das hat die Menschen damals fasziniert. Und das ist das, was den Orgelbauer Arp Schnitger ausmacht.

16 [0:06:52] (UBM) :

Leider gibt es dieses Instrument nicht mehr. Es geht schon bei einem Brand im neunzehnten Jahrhundert in Flammen. Auf der Orgel in Sankt Jacobi ist es zum Glück besser ergangen. Bei einer Generalsanierung in den Jahren 1989 bis 93 erhielt sie ihren ursprünglichen Charakter Tat zurück. Gemeinsam mit Organist Gerhard Löffler schaue ich mir das Instrument näher

17 [0:07:15] (UBM) :

So wir gehen jetzt also durch den Turm nach oben oder ganz gleich im Abschnitt Ghasal.

18 [0:07:21] (UBM) :

In diesen geräumigen Turmzimmer befinden sich alte Ölgemälde an den Wänden, einige Stuhlreihen sind aufgestellt, und man sieht die Orgel Rückseite

19 [0:07:29] (UBM) :

Und was wir hier oben erblicken über uns ist die Rekonstruktion der Balganlage. So sehen wir hier die sechs Kyle Belge Magazin, Belgier, in denen die Luft gespeichert wird, und das einzige außer dem Licht an der Orgel, was elektrisch betrieben werden kann. Das ist ein großes Gebläse, was die Orgel mit windfester

18 [0:07:47] (UBM) :

Macht. Nun geht es durch eine Tür wieder zurück in den Kirchenraum. Jetzt sind es nur noch ein paar Schritte. Jetzt sind wir hier am Orgelspieltisch, mitten in der Orgel

19 [0:07:59] (UBM) :

Genau zu sein, einen Spielschrank, der mit der Orgel verbunden ist. Auf der Höhe unserer Brust sehen wir eines der vier Manual Werke, nämlich das Brustwerk, wie der Name so schön sagt. Aber vor uns liegen vier Klaviaturen, vier Tastatur und eine Pedalklaviatur

1 [0:08:17] (UBM) :

Mit den Füßen zu bedienen ist. Und hinter uns befindet sich das Rückpositiv.

20 [0:08:25] (UBM) :

Das war nun der tiefste Ton, denn die Orgel hat, und jetzt wollen wir uns mal anhören, was der höchste Tod dieser Orgel ist, der alleine zu spielen lässt.

12 [0:08:38] (UBM) :

Die Verbindung von Taste zu Pfeife ist rein mechanisch, und das klappert. Die Organisten lieben diese Art Nebengeräusche.

21 [0:08:46] (UBM) :

Das ist ganz typisch für historische Instrumente. Wir hören die Traktur Geräusche also. Ich stoße jetzt alle Register ab und spielen mal, ohne ein Register gezogen zu haben.

12 [0:08:59] (UBM) :

Ende des siebzehnten Jahrhunderts ist es gar nicht so leicht, solch gewaltige Instrumente zu bauen. Eine so große Orgelbaufirma wie die von Schnittker hat es zuvor noch nie gegeben. Damit sind enorme logistische Herausforderungen verbunden. Hans Jürgen Wolf

14 [0:09:15] (UBM) :

Alle Rohstoffe, die man dafür brauchte, die gab es ja alle nicht vor Ort. Also. Man musste erst einmal schon handelsmäßig sich auf den Weg machen, um das, was man für Organ brauchte, Zinn und Blei und Leder von irgendwelcher zu beschaffen. Allein das ist schon eine Leistung.

12 [0:09:28] (UBM) :

Das Eichenholz kommt aus Osten, Polen bleibt für die Pfeifen gibt es im Harz, das Zinn kommt aus dem Erzgebirge oder für manche Instrumente sogar aus. Ostindien Schnitgers Werkstatt ist auf Gesellen angewiesen. Sie führen die Arbeiten am Ort aus. In dieser Zeit kann Schnittker wieder neue Aufträge einholen. Diese Methode erinnert stark an die Vorgehensweise in den großen Maler Atelier des siebzehnten Jahrhunderts in den Niederlanden. Auch da gibt der Meister oft nur die große Linie vor, und die Gesellen malen die Auftragsarbeiten fertig. Wer den Menschen Abschnitt gab, wissen wir ja gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben kein einziges Bild so reich wie etwa der Maler Rembrandt ist der Orgelbauer Arp Schnitger nicht geworden. Sein Geschäft wirft mehr Umsatz als Gewinn ab. Zu den Gründen äußert sich Schnittker laut einer Quelle aus dem neunzehnten Jahrhundert so

22 [0:10:22] (UBM) :

Da ich durch meine Tätigkeit einen guten Namen bekam, berief man mich oft auf große Entfernungen, was viele Unkosten verursachte. Durch meine vielfachen Geschäfte an verschiedenen Orten hatte ich viele Gesellen nötig. Ich selber konnte immer nur an einem Ort zugegen sein, was zur Folge hatte, dass die meisten Gesellen nur ihren eigenen Vorteil suchten. Schließlich gab es teure Zeiten, sodass sich das, was sich an dem einen Werk verdient hatte, bei dem nächsten wieder eingebüßt

16 [0:10:50] (UBM) :

Habe. Schnittker ist zweimal verheiratet, seine vier Söhne werden ebenfalls Orgelbauer. Die Orgeln aus seiner Werkstatt sind sein Vermächtnis. Heute sind noch 47 Instrumente klanglich oder optisch erhalten. Man findet sie etwa in Groningen, Norden, Stade, in Hamburg oder auch auf der Insel Pellworm.

14 [0:11:17] (UBM) :

Wir finden große Instrumente in ganz kleinen Dörfern, aber da die Dörfer und die Bauern wohlhabend waren, waren das auch Repräsentationsobjekte

23 [0:11:24] (UBM) :

Nicht in erster Linie für die reformierten oder lutherischen Kirchengemeinden, sondern vielmehr für die Bürgergesellschaften, die deren Baufinanzierungen und die Organisten bezahlen.

14 [0:11:35] (UBM) :

In Niederlanden waren die Instrumente eigentlich gottesdienstlich gar nicht genutzt. Nach der Reformation soll werden, überwiegend konzertant genutzt, und es waren im Grunde Ratsmusik. Und wenn man so will oder Musik für die Stadtbevölkerung, die auch nicht von der Kirche finanziert war.

12 [0:11:46] (UBM) :

Das liegt daran, dass die Niederlande calvinistisch sind. Da sind die Orgeln aus dem Gottesdienst komplett verbannt.

14 [0:11:53] (UBM) :

Hier in Hamburg fällt die Entwicklung dieser Instrumente schon zusammen, auch mit der Entwicklung des lutherischen Gottesdienstes und natürlich vor allen Dingen über die Gemeinde, Begleitung und über die Einführung des Gemeindegebietes und die daraus entstehende Orgelliteratur natürlich eine unglaubliche Blüte erlebt, die ohne die Reformation so gar nicht denkbar gewesen ist.

12 [0:12:08] (UBM) :

Von Johann Sebastian Bach, aber auch von seinen Vorgängern aus der Zeit, Arp Schnitgers wie Dietrich Buxtehude oder Vincent Lübeck gibt es viele kunstvoll komponierte Choralvorspiele und andere Musik für den Gottesdienst.

16 [0:12:33] (UBM) :

Die Orgel von Sankt Jacobi in Hamburg hat im zwanzigsten Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt. Zu Beginn des Jahrhunderts entwickelte sich zum ersten Mal eine Wertschätzung für historische Instrumente aus der Barockzeit. Verantwortlich dafür waren Organisten wie der Leipziger Thomaskantor Karl Straube, Musikverlage wie Peters in Leipzig und Orgel Enthusiasten, wie der junge Schriftsteller Hans-Henny-Jahnn aus Hamm

9 [0:12:58] (UBM) :

Bock als Hans-Henny-Jahnn diese Kirche betrat und ein Instrument vorfand, was weitestgehend noch Originale halten war. So hat er damit unter anderem zusammen mit vielen anderen Orgelbauern die sogenannte Orgel Bewegung in Gang gesetzt und kein Geringerer als Kult. Straube hat daraufhin Peters Verlag Orgelwerke herausgegeben mit den registrieren Anweisungen hier speziell für diese Orgel. Also diese Orgel ist eng mit der Orgelbewegung verbunden, wenn nicht sogar ein Auslöser der Orgelbewegung.

12 [0:13:29] (UBM) :

Die Schauseite dieser Orgel mit ihrer symmetrischen klaren Aufteilung gilt als mustergültig. So sieht ein typischer Hamburger Prospekt seit dem Aus bis heute orientieren sich viele Orgelbauer an diesem Aufbau, der von Arp-Schnitger perfektioniert wurde. Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wolff kann das bestätigen.

24 [0:13:52] (UBM) :

Zwischen 40 und 50 Prozent der Hamburger Kirchbauten sind nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstanden und damit natürlich auch noch mal eine neue Orgellandschaft, die man aber auch nur verstehen kann, wenn man weiß, dass die Leute sich mit Schnittker beschäftigt haben.

24 [0:14:05] (UBM) :

Also die Faszination ist, glaube ich, ungebrochen. An der Quelle oder an der Wurzel kann man sie dann nochmal spüren, wenn man sich an diese Instrumente sitzt.

2 [0:14:28] (UBM) :

Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Arp-Schnitger, der heute vor 300 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte