Arnold Schwarzenegger wird 75: Wie er Bodybuilder inspiriert hat Stand: 30.07.2022 06:00 Uhr Heute wird Arnold Schwarzenegger 75 Jahre alt. Schon ab den 70er-Jahren inspirierte er Bodybuilder - auch in Hamburg. Unser Reporter hat das ​​Olympic Fitness-Studio in St. Georg besucht. Für seinen Chef war "Arnie" ein frühes Idol. Beitrag anhören 3 Min

von Daniel Kaiser

Hier werden noch richtig ehrlich Eisen gebogen. Im Olympic am Steindamm - dem Dinosaurier unter den Hamburger Fitness-Studios. Man würde sich nicht wundern, wenn der junge Schwarzenegger gleich reinkommen würde, um zu trainieren.

Film "Mr. Universum": Revolutionärer Muskel-Look

Olympic-Geschäftsführer Claus Maibaum, heute 65, war als junger Kerl eher drahtig, Typ Kampfsportler. Doch dann saß er eines Tages im Kino und sah "Mr. Universum", einen Independent-Film von 1976, in dem Arnold Schwarzenegger in einer seiner ersten Filmrollen zu sehen war. "Irgendwie hatte ich das Gefühl: Ich müsste so ähnlich aussehen", erzählt Maibaum.

Dieser Look mit dem XXL-Bizeps und den anderen Muskelgruppen, von deren Existenz Normalsterbliche keine Ahnung hatten, war neu, exotisch, revolutionär. Und "Arnie" war der Posterboy der neuen Bewegung, erinnert sich Maibaum: "Damals war das noch nicht so populär. Das war eine Randgruppe. Ich weiß noch, als ich damit anfing, haben mich die Leute gefragt, ob ich narzisstisch veranlangt wäre, warum ich das denn mache. Heute ist das gesellschaftsfähig geworden."

Arnold Schwarzenegger - Idol für viele Bodybuilder

Schwarzenegger wurde das Idol für viele Bodybuilder. Seine Bilder hingen zum Ansporn auch in den Hamburger Fitness-Hotspots. Wie Ikonen in einer Kirche. "In den Studios, in denen ich trainiert habe, hingen öfters mal welche", erinnert sich Maibaum. "Klar geht das nicht spurlos an einem vorbei. Damals gab es auch noch mehr Fitnesszeitschriften. Da war Arnold immer vertreten."

Im Olympic gibt es kein Bild von "Arnie." Das ist gar nicht nötig. Das ganze Studio ist wie ein Familienalbum vieler Muskelmänner und Muskelfrauen. Es gibt auch Bilder vom Hamburger Schwarzenegger Claus Maibaum in Action. Tatsächlich könnte er mit seinen Muskeln in diesen Posen als Schwarzenegger-Double durchgehen.

Olympic-Chef Claus Maibaum: "Wie sehe ich aus?"

Um Modeerscheinungen wie den Trend, seinen Körperfettanteil zu messen und andere wissenschaftlichen Sperenzchen hat sich Maibaum nie gekümmert. "Ich habe das nie gemessen; es hat mich auch nie interessiert", sagt Maibaum. "Wenn ich mich ausgezogen habe und das sah gut aus, dann habe ich gewusst: Das Ding funktioniert. Heute rennen die Leute mit einer Fettzange durch die Walachei und versuchen, Fett zu messen. Mich hat nur interessiert: Wie sehe ich aus? Und habe mich dann entsprechend bearbeitet."

Weitere Informationen 15 Min Arnold Schwarzenegger: Vom Schauspieler zum Gouverneur Der am 30. Juli 1947 geborene Österreicher wird Mister Universum, dann Schauspieler und später Gouverneur von Kalifornien. 15 Min

Heute ist Schwarzenegger mit Greta Thunberg auf Du und Du, liefert sich selbst als Republikaner Scharmützel mit Donald Trump, seine Botschaften an das russische Volk in Zeiten des Krieges werden millionenfach geklickt. Aber angefangen hat alles mit einer Hantel und einem Bizeps.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 29.07.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport Spielfilm