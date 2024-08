Stand: 14.08.2024 08:56 Uhr Arno Surminski legt neuen Roman "Von den Wäldern" vor

Kurz vor seinem 90. Geburtstag hat der aus Ostpreußen stammende Schriftsteller Arno Surminski einen neuen Roman vorgelegt. "Von den Wäldern" heißt die Geschichte des Wehrmachtssoldaten Gerd Wolters, der nach elfjähriger Gefangenschaft in Russland seinen verschollenen Sohn sucht. Seine Frau ist in den letzten Kriegstagen bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen, wie er nach seiner Rückkehr erfährt. Im Teutoburger Wald begegnet er viele Jahre später einer anderen Frau, die für die Rettung der Wälder kämpft. Surminski wurde im Dezember 1945 als Elfjähriger aus dem Dorf Jäglack (heute: Jegławki) bei Rastenburg (Kętrzyn) vertrieben. Seine Kindheitserinnerungen an Krieg und Vertreibung hat der in Hamburg lebende Autor in zahlreichen Romanen und Erzählungen verarbeitet. Bekannt wurde Surminski vor allem durch sein erstes Buch "Jokehnen", das im Jahr 1974 erschien. | Sendebezug: | 14.08.2024 16:30 | NDR Kultur