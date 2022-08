Stand: 27.08.2022 06:32 Uhr Argentinischer Komponist Jorge Milchberg gestorben

Der argentinische Komponist Jorge Michelberg ist tot. Er arrangierte ein Lied um, das in der Version des Folkpop-Duos Simon and Garfunkel mit englischem Text 1963 zum Hit für Milchberg wurde: "El Condor Pasa", 1913 in Peru komponiert. Wie seine Familie am Freitag bekannt gab, starb Milchberg bereits am vergangenen Samstag im Alter von 93 Jahren in Paris. Dort hatte er seit Mitte der 1950er-Jahre gelebt.