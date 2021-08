Stand: 18.08.2021 07:46 Uhr Architektenwettbewerb für Pina-Bausch-Zentrum in Wuppertal

Die Planungen für das Pina-Bausch-Zentrum in Wuppertal gehen in die nächste Phase. Das Dortmunder Planungsbüro "Post Welters + Partner" übernehme die Betreuung des Architektenwettbewerbes für das geplante Zentrum, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Bis zum Jahr 2027 soll das nach der Choreografin Pina Bausch (1940-2009) benannte Zentrum im ehemaligen Schauspielhaus Wuppertal entstehen. Auch ein benachbarter Pavillon soll dazu genutzt werden. Ziel sei es, Ende 2022 der Öffentlichkeit die Ideen der Architekturbüros für das ehemalige Schauspielhaus in Wuppertal zu präsentieren, sagte Stadtdirektor Johannes Slawig. Das Pina-Bausch-Zentrum soll das künstlerische Erbe der weltbekannten Tänzerin und Choreografin Pina Bausch bewahren und lebendig erhalten.