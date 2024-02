Stand: 07.02.2024 18:25 Uhr Architekt des sächsischen Landtags: Peter Kulka ist tot

Der Architekt Peter Kulka ist am Montag im Alter von 86 Jahren in seiner Geburtsstadt Dresden gestorben. Das hat am Mittwoch sein Büro in der sächsischen Landeshauptstadt bestätigt. Zu Kulkas bekanntesten Bauwerken gehören der sächsische Landtag und die Centrum-Galerie in Dresden. Auch der vor zehn Jahren eröffnete neue brandenburgische Landtag in Potsdam wurde nach seinen Entwürfen gestaltet. Kulka war 1965 aus der DDR geflüchtet, gründete 1979 sein eigenes Büro in Köln und 1991 eine Niederlassung in Dresden.