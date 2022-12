Stand: 01.12.2022 13:18 Uhr Architekt Meinhard von Gerkan mit 87 Jahren gestorben

Der Architekt Meinhard von Gerkan ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro gmp unter Berufung auf die Familie am Donnerstag mitteilte. Gleich mit seinem ersten Bauprojekt landete er einen Welterfolg: Mit Anfang 30 bekam Meinhard von Gerkan den Zuschlag für den Berliner Flughafen Tegel, der bei vielen bis heute Kultstatus als "Flughafen der kurzen Wege" genießt. Zusammen mit seinem Partner Volkwin Marg realisierte er Bauwerke in aller Welt - darunter das Nationalmuseum in Peking, Fußball-Stadien in Südafrika und Brasilien und eine Millionenstadt nahe Shanghai. Sein zweiter Berliner Flughafen, der von Pleiten, Pech und Pannen begleitete BER, sorgte dagegen für Negativschlagzeilen.

